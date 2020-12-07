Климатологи заявили о начале метеорологической зимы в Киеве

В прошлом году в Киеве начало метеорологической зимы так и не зафиксировали. Фото: pixabay

Устойчивый переход среднесуточной температуры воздуха в Киеве до минусовых значений зафиксировали в Киеве 30 ноября.

Снижение среднесуточной температуры ниже 0°С свидетельствует о начале метеорологической зимы в столице, сообщили климатологи Центральной геофизической обсерватории им. Бориса Срезневского.

По словам ученых, зима пришла почти в срок, на 4 дня позже за климатическую норму.

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30 ноября среднесуточная температура воздуха составляла -1°С. По прогнозам Укргидрометцентра, отрицательные значения температуры воздуха держаться и дальше.

В прошлом году в Киеве начало метеорологической зимы так и не зафиксировали, что стало уникальным явлением за весь период наблюдений.

Рекордно рано зима в Киеве начиналась в 1920 году - 20 октября и в 1988-м - 31 октября, а позже - 19 декабря в 2015 году.

Погода в Украине 7 декабря будут без осадков. Исключение - Одесса, где возможен снег. Местами ожидается туман и гололедица. На юге, востоке и в центре Украины ожидается солнечная погода. Об этом говорится в прогнозе Украинского гидрометцентра.