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среда, 30 декабря 2020 16:42

Кличко в маске-бороде поздравил украинцев с новогодними праздниками

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Кличко в маске-бороде поздравил украинцев с новогодними праздниками
Виталий Кличко поздравил украинцев с праздниками. Фото: КГГА

Мэр Киева Виталий Кличко поздравил украинцев с наступающим Новым годом и Рождеством Христовым.

Соответствующее видео появилось в Facebook.

"Мы прошли этот год. А это уже хорошо. Да, всем было сложно. Но мы не отчаялись. Мы работали, поддерживали друг друга. Мы стали больше ценить близких. И видеть приятное вокруг. Более любить свой город и его красоту, радоваться простым вещам. Я считаю, что за прошлый год мы стали сильнее и добрее. Поэтому мы все преодолеем. Вместе. Я желаю вам мира, добра, крепкого здоровья и веры в чудеса", - сказал Кличко.

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В новогоднюю ночь продлили работу киевского метро на 2 ч. Последний поезд отправится с каждой станции в разное время. Из центра города - около 2:15 ночи. Наземный общественный транспорт также будет работать дольше. Столичный фуникулер - всю новогоднюю ночь.

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