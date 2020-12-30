В новогоднюю ночь продлили работу наземного транспорта Киева

Наземный транспорт Киева в новогоднюю ночь будет работать дольше. Фото: @madebysmo

Наземный общественный транспорт столицы в новогоднюю ночь, с 31 декабря 2020 года на 1 января 2021-го, будет работать на 2 ч. дольше.

Об этом сообщила пресс-служба Департамента транспортной инфраструктуры.

"Движение наземного общественного транспорта, который проходит возле станций метрополитена, будет согласовано с расписанием прохождения последних поездов метро", - говорится в сообщении.

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В новогоднюю ночь продлили работу киевского метро на 2 ч. Последний поезд отправится с каждой станции в разное время. Из центра города - около 2:15 ночи. Столичный фуникулер будет работать всю новогоднюю ночь.