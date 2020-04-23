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понедельник, 27 апреля 2020 12:22

Кличко уволил своего заместителя, который напал на полицейского

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Кличко уволил своего заместителя, который напал на полицейского
Слончак был заместителем председателя КГГА с декабря 2018-го. Фото: kyivcity.gov.ua

Мэр Киева Виталий Кличко уволил своего заместителя Владимира Слончака, который накануне ударил полицейского.

Об этом мэр столицы сообщил на брифинге.

"Я уволил заместителя председателя Киевской городской государственной администрации Владимира Слончака. Думаю, вы видели в новостях, что произошло вчера поздно вечером. Я не позволю дискредитировать городскую власть - в первую очередь тем, кто ее представляет", - сказал Кличко.

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Он попросил прощения у правоохранителей и киевлян за недостойное поведение заместителя.

"Я не раз говорил, что никого покрывать не буду. И Владимир Слончак должен отвечать за свои поступки по закону", - добавил мэр.

Вечером 26 апреля полиция задержала в Киеве заместителя председателя КГГА Владимира Слончака. Он ехал с коллегой с выключенными фарами. Когда патрульные остановили машину, Слончак напал на одного из них. Патрульного доставили в больницу.

Против Слончака открыли уголовное производство по статье "Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа". Ему грозит до 5 лет заключения.

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