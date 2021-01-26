Кличко сказал, когда киевляне получат вакцину от Covid-19

Киев получит вакцину против коронавируса в следующие несколько недель.
"Мы делаем все для того, чтобы обеспечить киевлян вакциной, и я убежден, что в следующие несколько недель киевляне смогут ее получить", - заявил мэр Киева Виталий Кличко в эфире программы "Свобода слова" телеканала ICTV.
По его словам, Киев ведет переговоры с несколькими производителями о закупке вакцин против коронавируса.
"Мы говорим сейчас об 1 млн доз и это примерно если две дозы на человека, то полмиллиона людей смогут ее получить", - рассказал мэр столицы.
Прежде всего прививки смогут получить работники медицинской и образовательной сфер, пожилые люди.
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Кличко также подчеркнул, что в столице готова инфраструктура для проведения вакцинации.
Во всем мире уже зафиксировано более 100 миллионов заражений коронавирусной инфекцией Covid-19.
Из общего количества зараженных выздоровели уже более 72 млн пациентов и 2,1 млн скончались.
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