Кличко рассказал особенности принятого бюджета Киева на 2022 год

 
Ексклюзивы
1/5
Киев стоит во льду и тумане: сказочные фото
Киев стоит во льду и тумане: сказочные фото
Просмотров: 99
"Наследие делает людей тупее": Альфред Нобель изменил завещание, прочитав свой некролог
"Наследие делает людей тупее": Альфред Нобель изменил завещание, прочитав свой некролог
Просмотров: 621
Ехали покупать свадебные кольца: фото и истории погибших в ДТП под Черниговом
Ехали покупать свадебные кольца: фото и истории погибших в ДТП под Черниговом
1 Просмотров: 13914
Путин дурак, если считает войну в Украине легкой прогулкой: что пишет мир о встречах президентов США и РФ
Путин дурак, если считает войну в Украине легкой прогулкой: что пишет мир о встречах президентов США и РФ
Просмотров: 3123
"Как еду в морг, "Отче наш" читаю": в реанимации не выживает каждый десятый пациент с коронавирусом
"Как еду в морг, "Отче наш" читаю": в реанимации не выживает каждый десятый пациент с коронавирусом
Просмотров: 1638
На Главпочтамте открыли Новогоднюю резиденцию и обещают подарки за письма
На Главпочтамте открыли Новогоднюю резиденцию и обещают подарки за письма
Просмотров: 315
Историк объяснил, что делает украинских политиков "лузерами"
Историк объяснил, что делает украинских политиков "лузерами"
Просмотров: 603
Амбициозных показателей нет и бессмысленная социальная политика: эксперты оценили бюджет на 2022 год
Амбициозных показателей нет и бессмысленная социальная политика: эксперты оценили бюджет на 2022 год
Просмотров: 603
Маршрутку затянуло под прицеп и смяло: вспоминаем самые кровавые аварии за последние десятилетие
Маршрутку затянуло под прицеп и смяло: вспоминаем самые кровавые аварии за последние десятилетие
Просмотров: 2502
Зеленский "замочил" Медведчука и сам превращается в олигарха - Николов
Зеленский "замочил" Медведчука и сам превращается в олигарха - Николов
Просмотров: 2106
Фото
Все фото
16
22
7
10
6
Киев стоит во льду и тумане: сказочные фото
Киев стоит во льду и тумане: сказочные фото
Киев превратился в город ледяных скульптур: атмосферные фото
Киев превратился в город ледяных скульптур: атмосферные фото
В Киеве начали украшать главную елку страны
В Киеве начали украшать главную елку страны
В Киеве вооруженные владельцы МАФов и &quot;наливаек&quot; напали на коммунальщиков
В Киеве вооруженные владельцы МАФов и "наливаек" напали на коммунальщиков
&quot;Еду в Польшу на заработки&quot; - женщина бросила привязанную собаку в парке
"Еду в Польшу на заработки" - женщина бросила привязанную собаку в парке
Видео
Все видео
"Ненавижу украинский": история с пассажирами-украинофобами такси получила продолжение
"Ненавижу украинский": история с пассажирами-украинофобами такси получила продолжение
"По-русски разговаривай. Ты что, хамло?": таксист прогнал пассажиров-украинофобов
"По-русски разговаривай. Ты что, хамло?": таксист прогнал пассажиров-украинофобов
Тимошенковский депутат-антиваксер устроил скандал в аэропорту
Тимошенковский депутат-антиваксер устроил скандал в аэропорту
Обыски в КГГА не затронули департамент, возглавляемый человеком Ермака
Обыски в КГГА не затронули департамент, возглавляемый человеком Ермака
Невъездная в Украину россиянка решила во второй раз испытать судьбу
Невъездная в Украину россиянка решила во второй раз испытать судьбу
Интервью
1/5
НАТО давно не прочь добавить наши Вооруженные силы в свой состав – Виктор Муженко
НАТО давно не прочь добавить наши Вооруженные силы в свой состав – Виктор Муженко
Просмотров: 3321
"У Путина есть один способ себя спасти - война против Украины" - Роман Бессмертный
"У Путина есть один способ себя спасти - война против Украины" - Роман Бессмертный
2 Просмотров: 5814
Угрожают расправой, запретом выезда за границу, лишением родительских прав: коллекторы игнорируют закон
Угрожают расправой, запретом выезда за границу, лишением родительских прав: коллекторы игнорируют закон
Просмотров: 1287
"Единственный шанс для Украины – очередной кризис. Лидер не появится из агрономов, а приедет на танке" – Владислав Кириченко
"Единственный шанс для Украины – очередной кризис. Лидер не появится из агрономов, а приедет на танке" – Владислав Кириченко
2 Просмотров: 3969
Война на Донбассе является продолжением попытки России убить наш народ в 1930-х годах – Владимир Вятрович
Война на Донбассе является продолжением попытки России убить наш народ в 1930-х годах – Владимир Вятрович
Просмотров: 927
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
09 декабря 2021
Просмотров: 81
Причина мовчання
Коли я служив в армії в білоруському Борисові, в нашій шостій роті кого тільки не було. Більшість білоруси і наші, потроху узбеків, естонців, ...
четверг, 09 декабря 2021 19:09

Кличко рассказал особенности принятого бюджета Киева на 2022 год

  Комментировать
Кличко рассказал особенности принятого бюджета Киева на 2022 год
Основной финансовый документ столицы – сбалансированный и социально направленный. Фото: kmr.gov.ua/uk

Киевсовет принял бюджет столицы на 2022 год, за него проголосовали представители всех фракций – 108 депутатов.

Об этом сообщает официальный сайт Киевсовета. Лидер "УДАРа", мэр Киева Виталий Кличко отметил, что основные расходы из бюджета пойдут на социально-культурную сферу.

"Основной финансовый документ столицы – сбалансированный и социально направленный. Чтобы Киев развивался и воплощал изменения, поддерживал требующие особого внимания сферы. И становился привлекательной европейской столицей. Основные расходы бюджета столицы на 2022 год, как и в предыдущие годы, составляют расходы на социально-культурную сферу. Их совокупная доля в структуре общего фонда составит более 50%", – сказал Кличко.

Директор Департамента финансов Владимир Репик отметил, что доходная часть бюджета составит 69 млрд грн.

"В бюджет города Киева планируется получить доходы в сумме 69 млрд грн, в том числе субвенции и дотация из государственного бюджета 8,9 млрд грн. Доходы общего фонда бюджета города (без учета трансфертов из государственного бюджета) запланированы в сумме 62,5 млрд грн, что на 2,3 млрд грн больше плановых показателей 2021 года. Доходы специального фонда – 6,5 млрд грн, что на 0,3 млн грн больше плановых показателей 2021 года", – рассказал Репик.

Согласно документу, расходы составляют 67 млрд грн. В том числе расходы общего фонда составляют 49,038 млрд грн и расходы специального фонда – 18,04 млрд грн.

"Беспрецедентную цифру закладываем на следующий год на развитие образования в столице – 26,4 млрд грн, это более 39% расходов бюджета. На транспорт, дорожное хозяйство и связь планируем направить 12,9 млрд грн. Отрасль ЖКХ, социальная защита и здравоохранение будут финансироваться в 2022 году примерно на одинаковом уровне – более 8% расходов столичного бюджета. В частности, в отрасли ЖКХ запланированы расходы на Комплексную целевую программу по повышению энергоэффективности и развитию жилищно-коммунальной инфраструктуры города Киева на 2021-2025 годы и Комплексную целевую программу экологического благополучия города Киева", – подчеркнул Репик.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Кличко рассказал особенности принятого бюджета Киева на 2022 год». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
09
декабря

"Мы выполняли приказ": начался суд над нацистскими врачами

Самое читаемое
Разбились целые семьи: известно, кто ехал смертельным рейсом в Чернигов
Разбились целые семьи: известно, кто ехал смертельным рейсом в Чернигов
 Просмотров: 40304
&quot;Еду в Польшу на заработки&quot; - женщина бросила привязанную собаку в парке
"Еду в Польшу на заработки" - женщина бросила привязанную собаку в парке
6
 Просмотров: 16380
Ехали покупать свадебные кольца: фото и истории погибших в ДТП под Черниговом
Ехали покупать свадебные кольца: фото и истории погибших в ДТП под Черниговом
 1 Просмотров: 13914
Заказал место и не поехал: оказался жив мужчина, которого записали в погибшие в ДТП с фурой
Заказал место и не поехал: оказался жив мужчина, которого записали в погибшие в ДТП с фурой
5
 Просмотров: 10251
&quot;Украина агрессивно себя ведет&quot;, &quot;Путин охраняет от украинцев&quot; - миф о &quot;братских&quot; россиянах развеяли одним видео
"Украина агрессивно себя ведет", "Путин охраняет от украинцев" - миф о "братских" россиянах развеяли одним видео
 1 Просмотров: 9648
Новости Киева
Киев стоит во льду и тумане: сказочные фото
Киев стоит во льду и тумане: сказочные фото
16
 Просмотров: 72
Киев превратился в город ледяных скульптур: атмосферные фото
Киев превратился в город ледяных скульптур: атмосферные фото
22
 Просмотров: 1143
В Киеве начали украшать главную елку страны
В Киеве начали украшать главную елку страны
7
 Просмотров: 252
В Киеве вооруженные владельцы МАФов и "наливаек" напали на коммунальщиков
В Киеве вооруженные владельцы МАФов и "наливаек" напали на коммунальщиков
10
 Просмотров: 1998
"Еду в Польшу на заработки" - женщина бросила привязанную собаку в парке
"Еду в Польшу на заработки" - женщина бросила привязанную собаку в парке
6
 Просмотров: 16371
Больше всего комментируют
5
Подозреваемый в $150 тыс. взятки экс-судья Чаус оглох - суд перенесли
5
Не доверяйте Путину и не уходите с ним на компромиссы – Порошенко на конференции Совета иностранных дел США
3
Зеленский выложил фото для "завидующих"
3
Коломойскому разрешили не платить налоги на более чем на 4 млрд грн
2
"Украина агрессивно себя ведет", "Путин охраняет от украинцев" - миф о "братских" россиянах развеяли одним видео
Голосов: 7078
Голосование Какими правами следует наделить жителей Киева без прописки?
  • Бесплатной медицинской помощью, возможностью бесплатного обучения детей в школах и воспитания в детских садах
  • Голосованием за муниципальную власть
  • Участием в голосовании по переименованию улиц и зеленых зон, возведение зданий и сооружений
  • Граждане должны решать судьбу того населенного пункта, где они прописаны
  • Оставить без изменений
  • Свой вариант напишите в комментариях
Просмотреть