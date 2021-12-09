Кличко рассказал особенности принятого бюджета Киева на 2022 год

Основной финансовый документ столицы – сбалансированный и социально направленный. Фото: kmr.gov.ua/uk

Киевсовет принял бюджет столицы на 2022 год, за него проголосовали представители всех фракций – 108 депутатов.

Об этом сообщает официальный сайт Киевсовета. Лидер "УДАРа", мэр Киева Виталий Кличко отметил, что основные расходы из бюджета пойдут на социально-культурную сферу.

"Основной финансовый документ столицы – сбалансированный и социально направленный. Чтобы Киев развивался и воплощал изменения, поддерживал требующие особого внимания сферы. И становился привлекательной европейской столицей. Основные расходы бюджета столицы на 2022 год, как и в предыдущие годы, составляют расходы на социально-культурную сферу. Их совокупная доля в структуре общего фонда составит более 50%", – сказал Кличко.

Директор Департамента финансов Владимир Репик отметил, что доходная часть бюджета составит 69 млрд грн.

"В бюджет города Киева планируется получить доходы в сумме 69 млрд грн, в том числе субвенции и дотация из государственного бюджета 8,9 млрд грн. Доходы общего фонда бюджета города (без учета трансфертов из государственного бюджета) запланированы в сумме 62,5 млрд грн, что на 2,3 млрд грн больше плановых показателей 2021 года. Доходы специального фонда – 6,5 млрд грн, что на 0,3 млн грн больше плановых показателей 2021 года", – рассказал Репик.

Согласно документу, расходы составляют 67 млрд грн. В том числе расходы общего фонда составляют 49,038 млрд грн и расходы специального фонда – 18,04 млрд грн.

"Беспрецедентную цифру закладываем на следующий год на развитие образования в столице – 26,4 млрд грн, это более 39% расходов бюджета. На транспорт, дорожное хозяйство и связь планируем направить 12,9 млрд грн. Отрасль ЖКХ, социальная защита и здравоохранение будут финансироваться в 2022 году примерно на одинаковом уровне – более 8% расходов столичного бюджета. В частности, в отрасли ЖКХ запланированы расходы на Комплексную целевую программу по повышению энергоэффективности и развитию жилищно-коммунальной инфраструктуры города Киева на 2021-2025 годы и Комплексную целевую программу экологического благополучия города Киева", – подчеркнул Репик.