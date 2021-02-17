Кличко рассказал, как возникла идея создания мемориала Холокоста в Киеве

Кличко отмечает, что комплекс в Бабьем Яру будет принадлежать общине Киева. Фото: facebook.com/Vitaliy.Klychko

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил на закрытом заседании с депутатами ряда фракций Киеврады, как возникла идея создания мемориала Холокоста в Киеве и как он искал деньги у частных доноров под эту идею. Расшифровку беседы Кличко и депутатов приводит "Новинарня".

Убеждая представителей партии "Голос" и ВО "Батькивщина" в необходимости строительства мемориального комплекса, он рассказал, что впервые подумал о реализации проекта в Бабьем Яру после посещения Львова (где в настоящее время работает музей "Территория террора" – прим.). Кличко отметил: во всех мегаполисах мира, кроме украинской столицы, есть свои мемориалы, посвященные Холокосту.

"И в Нью-Йорке, и в Тель-Авиве таких массовых расстрелов не было – а подобные музеи есть. Даже есть мемориалы и музеи Холокоста в европейских государствах, которые напрямую не имеют отношения к таким событиям. А в Бабьем Яру гуляют собаки, жарят шашлыки, будто ничего не было", – заметил киевский городской голова.

По словам Кличко, реализация такого проекта нуждалась в значительных средствах, которые город или отдельно государство не могли выделить. Он также отметил, что впервые предложение о привлечении средств меценатов прозвучало от Виктора Пинчука.

"Обсудил этот вопрос с Пинчуком, он согласился. Потом поговорил с еще некоторыми крупными бизнесменами. А затем Пинчук мне посоветовал: смотри, есть много людей, которые принимают решения для еврейской общины, которые действительно могут финансово помочь, имеют отношение к еврейской общине, к Украине", – пояснил депутатам Кличко.

Мэр отметил, что после разговора с советским диссидентом, израильским государственным деятелем Натаном Щаранским он посетил Лондон, где провел переговоры с бизнесменом Михаилом Фридманом (основателем львовского "Альфа Джаз Фест" – прим.). Тот, как отмечает Кличко, предложил сделать международный проект.

"Фридман долгое время думал, а затем ответил, что идея неплохая, но нужно изменить существующие планы. Это будет международный проект, к которому нужно привлечь всех представителей – Израиль, Германию, США. Таким образом началась работа по разработке концепта", – заявил Кличко.

В дальнейшем, как объяснил Кличко, после того, как появились первые меценатские деньги и была понятна суть концепции, в наблюдательный совет Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр" вошли Натан Щаранский, президент Всемирного еврейского конгресса Рональд Лаудер, экс-сенатор США от штата Коннектикут Джо Либерман, бывший глава МИД и вице-канцлер Германии Йошка Фишер и другие известные люди.

Вместе с тем Виталий Кличко отмечает: "Что касается концепта – я могу сказать, что этот проект имеет цель: приобщить всех небезразличных, и ни в коем случае не сделать так, чтобы Бабий Яр был приватизирован благодаря кому-то из олигархов – Пинчуку, Фридману или кому-то другому. Абсолютно открыто был сделан общественный совет, архитектурный совет, научный совет".

В то же время столичный глава отмечает: комплекс в Бабьем Яру будет принадлежать общине Киева: "Во-первых, этот проект не должен быть политическим проектом. Во-вторых, ни в коем случае не должно быть какого-то человека, который говорит: "Это мой проект!" Это проект общины города Киева в первую очередь и всех небезразличных, украинского и международного сообщества", – утверждает Кличко.

Киевский городской голова выразил обеспокоенность, что оппоненты проекта преднамеренно раскалывают общество и распространяют неправдивые слухи. В частности он указал на неправдивости обвинений относительно продвижения с помощью проекта концепции "руского мира".

"Это не есть частным проектом. С одной стороны, есть государство, с другой – приобщается общество, и научный совет, общественный совет, те люди, которые там находятся, каждый из них имеет большой авторитет не только в Украине – в мире!" – сообщил Кличко.

Напомним, 27 января члены постоянной комиссии Киевского горсовета по вопросам архитектуры, градостроения и земельных отношений поддержали передачу в аренду благотворительной организации "Фонд Памяти "Бабий Яр" трех земельных участков на территории урочища. Окончательное решение относительно передачи участков в аренду состоится на пленарном заседании Киевского городского совета.