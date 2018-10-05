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пятница, 05 октября 2018 14:46

Кличко рассказал, как справляется без горячего водоснабжения

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Кличко рассказал, как справляется без горячего водоснабжения
Киевский мэр Виталий Кличко рассказал, как справляется без горячего водоснабжения. ФОТО: Досье

Столичный мэр Виталий Кличко посоветовал киевлянам установить бойлеры. Это, по его словам, позволит стать независимыми от централизованного водоснабжения, доставшегося "в наследство".

"Раньше у всех было централизованное водоснабжение. И мы все зависимы от этого, но все стараемся быть независимыми в этом направлении. Если горячая вода есть, - это очень хорошо, если нет, - можно включить бойлер", - рассказал Кличко в интервью "Украинской правде".

Отвечая на вопрос журналиста, умывался ли Кличко утром горячей водой, тот ответил, что сам имеет дома бойлер и понимает: не все могут себе позволить такую ​​роскошь.

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Нафтогаз отказался поставлять газ КП "Киевтеплоэнерго". Его предшественник - компания "Киевэнерго" - задолжала Нафтогазу 5 млрд грн. Кабмин перечислил 729,5 млн грн Киеву для погашения долга. Остальные задолженности выплатит Киев самостоятельно.

10 октября состоится заседание суда, по итогам которого НАК "Нафтогаз" может согласиться подписать мировое соглашение. Если это произойдет, через некоторое время в домах киевлян появится горячая вода и отопление.

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05
октября

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