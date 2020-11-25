Кличко прошелся по тоннелю метро на Виноградарь

Строительство 2 станций метро на Виноградарь идет по графику. В конце следующего года город планирует открыть новые станции.

Работы происходят на всех 6 стройплощадках этого участка метрополитена, рассказал мэр города Виталий Кличко.

Фото: КГГА

"Уже перенесли теплосети и продолжают вынос инженерных сетей из-под участков строительства метро. На улице Межевой разобрали здания станции технического обслуживания, мешавшие работам. На стройплощадке на пересечении улиц Северо-Сырецкой и Межевой метростроевцы продвинулись под землю", - отметил глава столицы.

Тунелепроходческий комплекс "Галина", по словам Кличко, уже прошел 425 м правого перегонного тоннеля в направлении станции Сырец.

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