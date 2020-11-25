Кличко прошелся по тоннелю метро на Виноградарь

 
Ексклюзивы
1/5
Будет провал по всему миру: экономист сделал прогноз на черную пятницу
Будет провал по всему миру: экономист сделал прогноз на черную пятницу
1 Просмотров: 576
Черная пятница в Украине началась досрочно: как будет проходить главная распродажа этого года
Черная пятница в Украине началась досрочно: как будет проходить главная распродажа этого года
Просмотров: 765
Инфекционист объяснил, как правильно определять насыщение крови кислородом
Инфекционист объяснил, как правильно определять насыщение крови кислородом
Просмотров: 2367
"Не хватает только сала, водки и вареников". Неделя в цитатах от GAZETA.UA
"Не хватает только сала, водки и вареников". Неделя в цитатах от GAZETA.UA
Просмотров: 702
"Зеленский забывает, что и кому поручал" - бывший генпрокурор
"Зеленский забывает, что и кому поручал" - бывший генпрокурор
Просмотров: 1728
"Такую красоту не просто найти в Европе и Америке": открыли тропу Шептицкого
"Такую красоту не просто найти в Европе и Америке": открыли тропу Шептицкого
1 Просмотров: 6453
Зеленскому придется продвигать реформы и ограничивать олигархов
Зеленскому придется продвигать реформы и ограничивать олигархов
Просмотров: 405
Посадок, о которых говорил Зеленский, нет. Есть совковые коллегии Венедиктовой - Рябошапка
Посадок, о которых говорил Зеленский, нет. Есть совковые коллегии Венедиктовой - Рябошапка
1 Просмотров: 738
"ОП контактировал с Конституционным судом, просили, чтобы решение было после местных выборов" - Рябошапка
"ОП контактировал с Конституционным судом, просили, чтобы решение было после местных выборов" - Рябошапка
1 Просмотров: 702
Почему украинцы доверяют доллару и когда будут считать надежной гривну: мнения экспертов
Почему украинцы доверяют доллару и когда будут считать надежной гривну: мнения экспертов
Просмотров: 558
Фото
Все фото
6
8
13
4
3
Молоток для мяса и консервный нож: показали, чем издеваются над жертвами домашнего насилия
Молоток для мяса и консервный нож: показали, чем издеваются над жертвами домашнего насилия
Кличко прошелся по тоннелю метро на Виноградарь
Кличко прошелся по тоннелю метро на Виноградарь
В новогодних витринах ЦУМа показали семейные отношения: атмосферные фото
В новогодних витринах ЦУМа показали семейные отношения: атмосферные фото
Митинг под посольством США: стало известно, сколько ОПЗЖ заплатила &quot;активистам&quot;
Митинг под посольством США: стало известно, сколько ОПЗЖ заплатила "активистам"
Под Киевом исчезла 22-летняя женщина с 2 детьми
Под Киевом исчезла 22-летняя женщина с 2 детьми
Видео
Все видео
Российского режиссера не пропустили в Украину и запретили въезд на 3 года
Российского режиссера не пропустили в Украину и запретили въезд на 3 года
Боимся, что медикам не хватит кислорода: врач рассказал о Covid-ситуацию в Киеве
Боимся, что медикам не хватит кислорода: врач рассказал о Covid-ситуацию в Киеве
Под посольством Беларуси мужчина 7 час. простоял на коленях в наручниках
Под посольством Беларуси мужчина 7 час. простоял на коленях в наручниках
С отчаяния набрала 102: трогательная история спасения молодой матери, которая оказалась на улице
С отчаяния набрала 102: трогательная история спасения молодой матери, которая оказалась на улице
В столице автомобиль сам выехал со стоянки и стал причиной ДТП
В столице автомобиль сам выехал со стоянки и стал причиной ДТП
Интервью
1/5
"Мы - звезды, которые взорвались и обросли мясом и кожей кожей шкірою ", - Олександр Фразе-Фразенко
"Мы - звезды, которые взорвались и обросли мясом и кожей кожей шкірою ", - Олександр Фразе-Фразенко
Просмотров: 9
Следовать мировым трендам, но с опозданием - эксперт рассказал, чем будет отличаться наш автомобильный рынок от стран ЕС через 10 лет
Следовать мировым трендам, но с опозданием - эксперт рассказал, чем будет отличаться наш автомобильный рынок от стран ЕС через 10 лет
Просмотров: 297
Думать о бизнесе наперед и действовать в рамках закона: директор "ШвидкоГроші" рассказал о 10-летнем пути компании
Думать о бизнесе наперед и действовать в рамках закона: директор "ШвидкоГроші" рассказал о 10-летнем пути компании
Просмотров: 99
Власть ускорит евроинтеграцию или будет сметена - Евгений Дикий
Власть ускорит евроинтеграцию или будет сметена - Евгений Дикий
Просмотров: 333
Заманивание айфонами и "контролеры" у участков: как прошли выборы
Заманивание айфонами и "контролеры" у участков: как прошли выборы
Просмотров: 153
Колонка
Роман Шахрай
Роман Шахрай
24 ноября 2020
Просмотров: 549
Злата
На початку 2012 року мені довелося переїхати зі столиці в рідне містечко. Занедужала мати. Їй треба було видалити жовчний міхур. Мала вже 70, тому ...
среда, 25 ноября 2020 15:24

Кличко прошелся по тоннелю метро на Виноградарь
8

  Комментировать

Строительство 2 станций метро на Виноградарь идет по графику. В конце следующего года город планирует открыть новые станции.

Работы происходят на всех 6 стройплощадках этого участка метрополитена, рассказал мэр города Виталий Кличко.

Фото: КГГА

"Уже перенесли теплосети и продолжают вынос инженерных сетей из-под участков строительства метро. На улице Межевой разобрали здания станции технического обслуживания, мешавшие работам. На стройплощадке на пересечении улиц Северо-Сырецкой и Межевой метростроевцы продвинулись под землю", - отметил глава столицы.

Тунелепроходческий комплекс "Галина", по словам Кличко, уже прошел 425 м правого перегонного тоннеля в направлении станции Сырец.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Кличко показал, как продвинулось строительство Подольско-Воскресенского моста

На станции метро Тараса Шевченко в Киеве срывают советскую облицовку. Плитку киевских модернистов 1980-х заменят на современную.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Кличко прошелся по тоннелю метро на Виноградарь». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
25
ноября

Cadillac сделал революцию в мире автомобильного дизайна

Научил мыть руки и делать наркоз - чем обогатил медицину Николай Пирогов

После "Телохранителя" Уитни Хьюстон полгода не снимала пижаму

С конвейера сошел последний Pontiac

Родился создатель 1-го автомобиля

Родился диктатор, который вывел страну в экономические лидеры

Языковеда приговорили к ссылке

Украинский режиссер смог обмануть Сталина

Деньги УПА использовали в Беларуси и 12 областях Украины

На корабле Черноморского флота подняли украинский флаг

Открыли музей уникальной семьи предпринимателей

Дипломата считали шпионом

Расстреляли художника Николая Ивасюка

Город пришел в упадок после регулярных землетрясений

Самое читаемое
В эротическом наряде: раскованная блондинка с 4-м размером груди покоряет сеть
В эротическом наряде: раскованная блондинка с 4-м размером груди покоряет сеть
10
 Просмотров: 23598
ОПЗЖ таскали веревкой девушку в вышиванке и венке. В сети назвали их &quot;долбо**ами&quot;
ОПЗЖ таскали веревкой девушку в вышиванке и венке. В сети назвали их "долбо**ами"
 4 Просмотров: 12897
&quot;Нагота - символ женской революции&quot; - польская топ-модель снялась обнаженной для глянца
"Нагота - символ женской революции" - польская топ-модель снялась обнаженной для глянца
5
 Просмотров: 12240
В Украине начали действовать обновленные правила дорожного движения
В Украине начали действовать обновленные правила дорожного движения Просмотров: 8397
Сексапильный политолог очаровывает снимками в нижнем белье
Сексапильный политолог очаровывает снимками в нижнем белье
14
 Просмотров: 6958
Новости Киева
Молоток для мяса и консервный нож: показали, чем издеваются над жертвами домашнего насилия
Молоток для мяса и консервный нож: показали, чем издеваются над жертвами домашнего насилия
6
В Киеве грабитель ударил женщину по голове и забрал 15 тыс. - СМИ
В Киеве грабитель ударил женщину по голове и забрал 15 тыс. - СМИ Просмотров: 171
Сколько детей родилось за время пандемии
Сколько детей родилось за время пандемии Просмотров: 90
35 тыс. вызовов за месяц в Киеве: сообщили шокирующие цифры работы бригад "скорой"
35 тыс. вызовов за месяц в Киеве: сообщили шокирующие цифры работы бригад "скорой" Просмотров: 54
В новогодних витринах ЦУМа показали семейные отношения: атмосферные фото
В новогодних витринах ЦУМа показали семейные отношения: атмосферные фото
13
 Просмотров: 405
Больше всего комментируют
11
Во Львове "ЕС" и "Свобода" собрали сессию горсовета. Садовый заявляет об захвате власти
5
Джей Ло похвасталась роскошными формами в топе с глубоким декольте
4
ОПЗЖ таскали веревкой девушку в вышиванке и венке. В сети назвали их "долбо**ами"
2
Зеленский обещает помощь ФЛП и работникам
2
Наша стратегия - вводить в заблуждение - Юрий Бутусов
Голосов: 6357
Голосование Какими правами следует наделить жителей Киева без прописки?
  • Бесплатной медицинской помощью, возможностью бесплатного обучения детей в школах и воспитания в детских садах
  • Голосованием за муниципальную власть
  • Участием в голосовании по переименованию улиц и зеленых зон, возведение зданий и сооружений
  • Граждане должны решать судьбу того населенного пункта, где они прописаны
  • Оставить без изменений
  • Свой вариант напишите в комментариях
Просмотреть