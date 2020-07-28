Кличко пришел в Киевсовет на костылях и пообещал "накостылять" плохим чиновникам

Виталий Кличко получил травму в минувшую субботу. Фото: пресс-служба КГГА

Мэр Киева Виталий Кличко пришел на заседание Киевсовета на костылях. У него травмирована нога.

В минувшую субботу мэр столицы надорвал ахиллово сухожилие. Об этом сообщили в пресс-службе КГГА

"Рад видеть всех в добром здравии и хорошем настроении. Я сегодня, видите, как пришел... Поэтому не зря всем говорю регулярно на брифингах: берегите себя. И не только от коронавируса", - сказал мэр.

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По его словам, он травмировался неделю назад на футболе.

"Сначала поиграл с сыновьями в футбол. А потом поздно вечером гонял вандалов, они расписывали стены в центре города. И старая спортивная травма напомнила о себе. Опять надорвал ахиллово сухожилие. Но ничего, мне не привыкать. Пока придется ходить небыстро", - отметил Кличко.

Он пошутил, что теперь для безответственных чиновников, которые "радуются, что временно волшебные пенделя не будут долетать, появилась новая опция -" накостылять ".

Мэр Киева Виталий Кличко, гуляя по центру вечерней столицы, задержал 2 парней, которые рисовали граффити на стенах дома.