Кличко пригрозил вандалам, которые повредили новый мост в Киеве

 
Ексклюзивы
1/5
Взять кредит будет сложнее: плюсы и минусы нововведения
Взять кредит будет сложнее: плюсы и минусы нововведения
1 Просмотров: 2079
"Это вояки, крошка" - как работает ветеранская палатка на "Книжном Арсенале"
"Это вояки, крошка" - как работает ветеранская палатка на "Книжном Арсенале"
Просмотров: 3492
"Все в панике. И это хорошо": эксперт об идее власти помириться с РФ
"Все в панике. И это хорошо": эксперт об идее власти помириться с РФ
Просмотров: 3168
Зеленского сравнили с Порошенко
Зеленского сравнили с Порошенко
1 Просмотров: 3276
Богдан будет искать лазейки в украинских законах для Зеленского
Богдан будет искать лазейки в украинских законах для Зеленского
Просмотров: 5562
"Зеленский не выучил уроки Иловайска" - доброволец о новом руководителе Генштаба
"Зеленский не выучил уроки Иловайска" - доброволец о новом руководителе Генштаба
1 Просмотров: 16563
Если заполним украинским и мультики, и порнуху, мы победим - Журавель
Если заполним украинским и мультики, и порнуху, мы победим - Журавель
Просмотров: 612
Донецк весной 2014-го глазами украинского патриота: как захватывали город
Донецк весной 2014-го глазами украинского патриота: как захватывали город
Просмотров: 2880
Страна мечты: как прошла инаугурация президента Зеленского
Страна мечты: как прошла инаугурация президента Зеленского
Просмотров: 5967
"Все разъедутся скамейки ставить в округах" - мажоритарщик о решении Зеленского распустить Раду
"Все разъедутся скамейки ставить в округах" - мажоритарщик о решении Зеленского распустить Раду
Просмотров: 1800
Фото
Все фото
14
8
5
6
4
В Киеве прошел традиционный &quot;Пробег под каштанами&quot;
В Киеве прошел традиционный "Пробег под каштанами"
Рассказали о первом театре для детей до трех лет
Рассказали о первом театре для детей до трех лет
Ко дню Киева открыли пешеходно-велосипедный мост на Владимирскую горку
Ко дню Киева открыли пешеходно-велосипедный мост на Владимирскую горку
Монатику установили звезду в центре Киева
Монатику установили звезду в центре Киева
Ученик утонул в озере во время празднования последнего звонка
Ученик утонул в озере во время празднования последнего звонка
Видео
Все видео
В Киеве коммунальщики подрались с "местными" парнями
В Киеве коммунальщики подрались с "местными" парнями
Стартовал "Книжный Арсенал"
Стартовал "Книжный Арсенал"
Кличко приехал на инаугурацию на велосипеде
Кличко приехал на инаугурацию на велосипеде
Мужчина пытался выдать убийство жены за несчастный случай
Мужчина пытался выдать убийство жены за несчастный случай
В столице подросток выбросился с 16 этажа
В столице подросток выбросился с 16 этажа
Интервью
1/5
Наш народ - боевой конь, знает дорогу независимо от всадника - Журавель
Наш народ - боевой конь, знает дорогу независимо от всадника - Журавель
1 Просмотров: 450
Чтобы мой карандаш поднялся, надо быть или героем, или круто обосраться - карикатурист Юрий Журавель
Чтобы мой карандаш поднялся, надо быть или героем, или круто обосраться - карикатурист Юрий Журавель
Просмотров: 5589
Донецк весной 2014-го глазами украинского патриота: как захватывали город
Донецк весной 2014-го глазами украинского патриота: как захватывали город
Просмотров: 2880
На приспособление к нормам языкового закона имеем 5 лет - юрист
На приспособление к нормам языкового закона имеем 5 лет - юрист
Просмотров: 621
Зеленский - не рука Москвы, но России он выгоден - Мирослав Гай
Зеленский - не рука Москвы, но России он выгоден - Мирослав Гай
2 Просмотров: 1341
Колонка
Анна Усік
Анна Усік
26 мая 2019
1 Просмотров: 387
Гніздо
Скільки себе пам'ятаю, лелеки гніздилися на стовпі над сусідським подвір'ям баби Христі. Вона чекала на їхнє повернення вже 25 лютого, на день ...
воскресенье, 26 мая 2019 20:25

Кличко пригрозил вандалам, которые повредили новый мост в Киеве

  Комментировать
Кличко пригрозил вандалам, которые повредили новый мост в Киеве
Кличко прокомментировал повреждения нового пешеходного моста. Фото: Hyser

Мэр Киева Виталий Кличко прокомментировал повреждения стеклянного пола на новом мосту между Владимирской горкой и Аркой дружбы народов.

Мэр отметил, что стекло треснуло на двух фрагментах пола. Клочко отметил, что, учитывая его толщину и характеристики, "просто так это случиться не могло". Об этом он написал в Facebook.

"Основная версия, которая рассматривается - акт вандализма. Не исключено, что механическое повреждение могло произойти снизу стекла (моста). Рассматривается версия того, что стреляли", - рассказал Кличко.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Отрезали голову и крест: вандалы осквернили памятник Владимиру Великому

"Сказать, что я смущенно злой - это ничего не сказать! Я знаю, что есть много недоброжелателей того, что в Киеве происходят позитивные изменения. Но такие диверсии - это криминал. И будут иметь жесткий ответ. Обратился в правоохранительные органы срочно выяснить причины и дать правовую оценку случившемуся ", - отметил мэр.

В Киеве на пешеходно-велосипедном мосту треснул стеклянный пол. Трещины появились на следующий день после открытия моста.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Кличко пригрозил вандалам, которые повредили новый мост в Киеве». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
26
мая

"Манчестер Юнайтед" віиграл в "Баварии" финал Лиги чемпионов

Операция, которая попала в историю: 5 лет назад украинцы заняли ДАП

Начали строительство автозавода

Самое читаемое
Стриптиз и неприличные жесты: самые громкие скандалы и курьезы в истории Каннского фестиваля
Стриптиз и неприличные жесты: самые громкие скандалы и курьезы в истории Каннского фестиваля
21
 Просмотров: 133547
Показали фото военных, попавших в плен к боевикам
Показали фото военных, попавших в плен к боевикам
8
 Просмотров: 21009
Украинские заробитчане в Польше побили рекорд
Украинские заробитчане в Польше побили рекорд 1 Просмотров: 20493
Назвали имена украинских военных, попавших в плен
Назвали имена украинских военных, попавших в плен 2 Просмотров: 10728
Почему &quot;кацапской&quot; - министр Омелян упрекнул Зеленскому
Почему "кацапской" - министр Омелян упрекнул Зеленскому 25 Просмотров: 10242
Новости Киева
В июне перекроют Крещатик
В июне перекроют Крещатик Просмотров: 891
На новом пешеходном мосту треснул стеклянный пол
На новом пешеходном мосту треснул стеклянный пол 3 Просмотров: 1647
В Киеве прошел традиционный "Пробег под каштанами"
В Киеве прошел традиционный "Пробег под каштанами"
14
 Просмотров: 918
Перестрелка студентов-иностранцев: в полиции рассказали подробности
Перестрелка студентов-иностранцев: в полиции рассказали подробности Просмотров: 693
Стартовал киевский кинофестиваль "Молодость"
Стартовал киевский кинофестиваль "Молодость" Просмотров: 54
Больше всего комментируют
25
Почему "кацапской" - министр Омелян упрекнул Зеленскому
13
У Зеленского просят Порошенко звание Героя Украины
11
МИД выступил против визита председателя Госдумы в Крым
6
Зеленский с женой открыли центр для наркозависимых
4
Из-за Филарета церковь может потерять томос
Голосов: 5009
Голосование Какими правами следует наделить жителей Киева без прописки?
  • Бесплатной медицинской помощью, возможностью бесплатного обучения детей в школах и воспитания в детских садах
  • Голосованием за муниципальную власть
  • Участием в голосовании по переименованию улиц и зеленых зон, возведение зданий и сооружений
  • Граждане должны решать судьбу того населенного пункта, где они прописаны
  • Оставить без изменений
  • Свой вариант напишите в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua