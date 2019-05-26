Кличко пригрозил вандалам, которые повредили новый мост в Киеве

Кличко прокомментировал повреждения нового пешеходного моста. Фото: Hyser

Мэр Киева Виталий Кличко прокомментировал повреждения стеклянного пола на новом мосту между Владимирской горкой и Аркой дружбы народов.

Мэр отметил, что стекло треснуло на двух фрагментах пола. Клочко отметил, что, учитывая его толщину и характеристики, "просто так это случиться не могло". Об этом он написал в Facebook.

"Основная версия, которая рассматривается - акт вандализма. Не исключено, что механическое повреждение могло произойти снизу стекла (моста). Рассматривается версия того, что стреляли", - рассказал Кличко.

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"Сказать, что я смущенно злой - это ничего не сказать! Я знаю, что есть много недоброжелателей того, что в Киеве происходят позитивные изменения. Но такие диверсии - это криминал. И будут иметь жесткий ответ. Обратился в правоохранительные органы срочно выяснить причины и дать правовую оценку случившемуся ", - отметил мэр.

В Киеве на пешеходно-велосипедном мосту треснул стеклянный пол. Трещины появились на следующий день после открытия моста.