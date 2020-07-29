Кличко предлагал экс-министру Омеляну быть его заместителем

Мэр Киева Виталий Кличко предлагал бывшему министру инфраструктуры Украины Владимиру Омеляну кресло своего заместителя.
Ранее партия "Европейская солидарность" Петра Порошенко рассматривала Омеляна как потенциального кандидата в мэры, - говорится в материале "Бабеля".
Глава Киева предложил должность Омеляну в июне. Впрочем, назначение могло быть при одном условии: прекратить критиковать команду действующего президента Украины. Результаты встречи неизвестны. Сам Омелян отказался комментировать ее.
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Глава Киева, гуляя по центру вечерней столице, задержал 2 парней, которые рисовали граффити на стенах дома.
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