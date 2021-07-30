Кличко поздравил украинских покорителей горы-убийцы и похвастался достижением

Мэр Киева Виталий Кличко поздравил украинских альпинистов, которые покорили К2 Чогори - вторую вершину в мире по высоте после Эвереста и первую по сложности.

Приветственный пост появился в Facebook главы столицы.

Фото: facebook.com/Vitaliy.Klychko

"Ирина Галай стала первой украинкой, которая побывала на Эвересте и К2. Оксана Литинская - вторая украинка после Ирины, которая тоже покорила К2. Также восхождение совершили Валентин Сипавин - мировой чемпион по ледолазанию и альпинист с мировым именем. И Дмитрий Семеренко - опытный альпинист-высотник", - отметил Кличко.

К2 называют горой-убийцей, поскольку она имеет сложный ландшафт. На этой вершине погибает до 23% горовосходителей.

"Как человек, который недавно покорила Казбек, взойдя на вершину в 5 тысяч метров, понимаю, насколько сложно было нашим альпинистам преодолеть более 8 тысяч метров. Это невероятная сила тела и духа. Когда через боль, физическую нагрузку, холод и риск жизнью ты упорно идешь к цели. Желаю нашим героям новых высот и вершин во всем. И сам тоже готовлюсь к новому восхождению", - написал мэр.

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В июле этого года Виталий Кличко в сопровождении трех гидов осуществил первое групповое восхождение на грузинский пятитысячник Казбек. Восхождение на гору было уникально тем, что шла группа не по привычному маршруту.