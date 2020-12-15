Кличко пошел в полицию после падения столбов на Шулявке

Мэр Киева Виталий Кличко обратился с заявлением в полицию после падения опор дорожного освещения на Шулявском мосту.

По его словам, в полиции также обратился заказчик строительства - КП "Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений Киева".

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"Сейчас эксперты и оперативно-следственная группа на месте устанавливают причины падения опор. И обследуют другие опоры на мосту. Однозначно главная ответственность - на генеральному подрядчику, который отвечает за качество работ", - заявил глава столицы.

Правоохранительные органы должны оперативно установить причины инцидента, чтобы виновные понесли уголовную ответственность, добавил Кличко.

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3 опоры дорожного освещения упали в районе транспортной развязки на Шулявском путепроводе сегодня, 15 декабря, около 14:00-15:00. Как сообщают очевидцы происшествия, движение транспорта по путепроводу парализовано. Один из столпов задел авто во время движения.