Кличко показал, на каком этапе строительство Подольского моста

На Подольско-Воскресенском мостовом переходе Киева уже полностью натянули ванты арочной конструкции моста и начали демонтаж временных опор. Основные работы завершат в июне.

Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко.

Фото: Виталий Кличко

"Хочу подчеркнуть, когда мы говорим об этом объекте, то речь идет не только о мосте через Днепр, а о комплексе мостов, эстакад и тоннелей, сочетающих Подол и Воскресенский массив. Мы уже на финальной стадии строительства. В частности, построили: эстакаду на Рыбальском полуострове, съезд с Подольского мостового перехода на Набережно-Рыбальскую, мост через Днепр, эстакаду на Трухановом острове, мост через Десенку, эстакаду в урочище Горбачиха, заезд на Подольский мостовой переход с Набережно-Крещатицкой", - рассказал Кличко.

Он добавил, что также завершили асфальтирование прогона моста через реку Десенка.

"Там используют сверхпрочный асфальтобетон. Продолжаются также работы в сторону Подола - Верхнего и Нижнего Валов. Там на заездах обустраивают современную гидроизоляцию. И уже в конце июня должны завершить основные работы. Этот участок уже будет готов полностью", - отметил Кличко.

По словам мэра, на мосту обустроили современную энергосберегающую сеть наружного освещения и декоративной подсветки сооружений мостового перехода, устроили фундаменты и опоры путепровода через железную дорогу, идет монтаж шумозащитных и барьерных ограждений.

Продолжается строительство тоннелей метрополитена и насыпа под конструкции метро и дорожного покрытия на территории Русановских садов.

"Мы делаем все, чтобы в конце этого года (2021 года. - Gazeta.ua) открыть автосообщение через Подольско-Воскресенский мост. Следующий этап - метро на Троещину", - сказал Кличко.

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Напомним, с южной стороны Оболонского острова строят мост-волну. Новый переход в форме волн соединит Оболонскую набережную и остров Оболонский. Пешеходный мост будет инклюзивным - маломобильные группы населения смогут передвигаться с комфортом. На прилегающей территории установят видеонаблюдение. В результате сформируется туристический маршрут вокруг залива, объединив набережную, парк Наталья и новый пляж на острове.