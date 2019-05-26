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воскресенье, 26 мая 2019 23:09

Кличко подробнее рассказал о повреждении стеклянной поверхности моста

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Кличко подробнее рассказал о повреждении стеклянной поверхности моста
В Киеве на пешеходно-велосипедном мосту треснул стеклянной пол. Фото: ТСН

На новом пешеходно-велосипедном мосту в столице вандалы повредили защитную стеклопленку.

Поврежденные элементы будут заменены в течение суток, сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Фейсбуке.

"Был со специалистами на нашем новом мосту. С того, что выяснили предварительно: вандалы повредили защитную стеклопленку на двух фрагментах стеклянного пола. Основное - каленое стекло - не пострадало", - заявил Кличко.

"Больно, когда хорошие объекты страдают от "развлечений" тех, кто не любит наш город. И ничего не создает, а уничтожает то, что создают другие", - подчеркнул он.

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Напомним, в Киеве на пешеходно-велосипедном мосту треснул стеклянной пол. Трещины появились на следующий день после открытия моста.

Движение на этом участке моста временно ограничили.

На странице dtp.kiev.ua в Facebook сообщалось, что хулиганы ночью снизу расстреляли из нарезного оружия новый стеклянный пешеходный мост, и стекло пошло трещинами.

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