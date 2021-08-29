Кличко открыл Мемориал памяти погибшим киевлянам-участникам АТО

Фото: kyivcity.gov.ua

Мэр Киева Виталий Кличко почтил память павших защитников Украины в российско-украинской войне. Он возложил цветы к Стене памяти у Михайловского собора.

Об этом говорится на сайте киевского городского головы.

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Позже Кличко принял участие в церемонии открытия Мемориала памяти погибшим киевлянам-участникам АТО/ООС, который возвели на углу улицы Грушевского и Петровской аллеи.

"Сегодня, 29 августа - трагическая дата в новейшей истории Украины. В этот день, 7 лет назад, части вооруженных сил России, вторглись в Украину, обстреляли коридор, по которому выходили украинские бойцы с Иловайска. Иловайский котел стал адом и символом коварства агрессора. А также - символом героизма украинских защитников. Сегодня мы вспоминаем наших героев и чтим их память и их подвиг. И сегодня мы открываем Мемориал, возведенный в честь киевлян, которые погибли за свободу Украины, за ее европейское будущее", - прокомментировал Кличко.

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Также он напомнил, что почти 32 тыс. киевлян прошли через войну на Донбассе. Мэр предложил почтить память погибших воинов минутой молчания.

29 августа отмечается День памяти защитников Украины, погибших в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность нашего государства. Именно на эти августовские дни 2014 года пришелся пик Иловайской трагедии, когда в результате противостояния российским войскам украинские вооруженные подразделения попали во враждебное окружение. Символикой этого дня является цветок подсолнечника, ведь в августе 2014 года на полях именно с этим растением погибло много украинских воинов.