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воскресенье, 29 августа 2021 14:01

Кличко открыл Мемориал памяти погибшим киевлянам-участникам АТО
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Виталий Кличко почтил память погибших украинских воинов.
Фото: kyivcity.gov.ua
Виталий Кличко почтил память погибших украинских воинов.
В церемонии открытия Мемориала приняли участие матери и жены погибших героев-киевлян, ветераны русско-украинской войны, представители городской власти.
Виталий Кличко почтил память погибших украинских воинов.
Виталий Кличко почтил память погибших украинских воинов.

Мэр Киева Виталий Кличко почтил память павших защитников Украины в российско-украинской войне. Он возложил цветы к Стене памяти у Михайловского собора.

Об этом говорится на сайте киевского городского головы.

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Позже Кличко принял участие в церемонии открытия Мемориала памяти погибшим киевлянам-участникам АТО/ООС, который возвели на углу улицы Грушевского и Петровской аллеи.

"Сегодня, 29 августа - трагическая дата в новейшей истории Украины. В этот день, 7 лет назад, части вооруженных сил России, вторглись в Украину, обстреляли коридор, по которому выходили украинские бойцы с Иловайска. Иловайский котел стал адом и символом коварства агрессора. А также - символом героизма украинских защитников. Сегодня мы вспоминаем наших героев и чтим их память и их подвиг. И сегодня мы открываем Мемориал, возведенный в честь киевлян, которые погибли за свободу Украины, за ее европейское будущее", - прокомментировал Кличко.

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Также он напомнил, что почти 32 тыс. киевлян прошли через войну на Донбассе. Мэр предложил почтить память погибших воинов минутой молчания.

29 августа отмечается День памяти защитников Украины, погибших в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность нашего государства.

Именно на эти августовские дни 2014 года пришелся пик Иловайской трагедии, когда в результате противостояния российским войскам украинские вооруженные подразделения попали во враждебное окружение.

Символикой этого дня является цветок подсолнечника, ведь в августе 2014 года на полях именно с этим растением погибло много украинских воинов.

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