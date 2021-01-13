Кличко опроверг информацию о повышении тарифов на воду и отопление

Тарифы на горячую воду и отопление в Киеве не изменятся.
Об этом заявил мэр города Виталий Кличко во время онлайн-брифинга.
"Киев имеет обоснованные и утвержденные расчеты. Но этого отопительного сезона стоимость услуг на отопление и горячее водоснабжение не изменится. Жители многоквартирных домов будут платить коммунальные услуги по тарифам еще 2019-го", - подчеркнул он.
Кличко добавил, что вопрос тарифов поднимается каждый сезон. Причиной для их пересмотра является увеличение стоимости электроэнергии и газа - основных составляющих для производства тепла и горячего водоснабжения.
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Об увеличении тарифов для киевлян сообщили во вторник, 12 января. С 1 января этого года тарифы на отопление якобы подорожали на 19%, горячая вода - на 16%.
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