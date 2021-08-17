Кличко о советской инсталляции, установленной Офисом президента на месте гибели Небесной сотни: "95 квартал" устраивать не позволим

Фото: udar.party

Лидер УДАРа, мэр Киева Виталий Кличко пришел на аллею Героев Небесной Сотни, чтобы урегулировать ситуацию с советскими инсталляциями, которые установил Офис президента. Он пообщался со СМИ и возмущенными гражданами. Об этом сообщает сайт партии "УДАР Виталия Кличка".

"Город вообще никаких согласований на эту тему не давал. На День Независимости предусмотрено на аллее, на том месте, где погибли патриоты, исключительно возложение цветов. Здесь находятся профильный зам и департамент благоустройства, никаких документов на установление этого нет. Какой-то там "95 квартал" здесь устраивать мы не позволим", - подчеркнул Кличко.

Лидер УДАРа отметил, что инсталляция в советском стиле накануне Дня Независимости - неуважение к людям.

"Это место святое. На этом месте погибли патриоты, чтобы наша страна была демократической, европейской. Никаких согласований на установку этого бардака не давали. Я даю поручение благоустройства это все убрать. Я убежден, это пренебрежение памятью погибших людей. Пренебрежение к ним . За этими декорациями - их фамилии и портреты. Мы сделали эту улицу пешеходной, чтобы это был мемориал ", - сказал Кличко.