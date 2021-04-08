Кличко о продлении карантина до 10 мая: Я удивлен

Кличко допускает продление локдауна до 10 мая. Фото: УНИАН

Решение о продлении локдауна в Киеве, который официально должен закончиться 16 апреля, пока не принимали. Столичные власти будут смотреть на динамику заболеваемости Covid-19.

Об этом заявил мэр города Виталий Кличко, комментируя распространенную в СМИ информацию, что карантин продлят до 10 мая.

"Я удивлен такой информацией. Решение о продлении карантина принимает не городской голова, а комиссия ТЭБ и ЧС, таких заседаний не было, информация распространяется из неизвестных источников", - отметил Кличко в эфире телеканала "Украина 24".

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Но продолжение строгого карантина городской голова не исключает, "если будет продолжаться волна заболеваний".

"Сейчас 4-й день ограничений, на следующей неделе мы будем видеть динамику. Если динамика не снизится, я не исключаю. Если снизится, то ограничения будут, как и планировалось, до 16 числа", - добавил Кличко.

5 апреля в Киеве усилили карантин. Жесткие запреты будут действовать как минимум до 16 апреля. По словам Виталия Кличко, медицинская система столицы "захлебывается". Многие медики болеют Covid-19, другие врачи и медсестры по 2 суток не выходят из отделений.