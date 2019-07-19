Кличко 48 лет: что киевляне говорят про мэра

Киевлянам предложили поздравить мэра. Фото из открытых источников.

19 июля мер столицы Виталий Кличко празднует День рождения. Ему исполнилось 48 лет.

Прохожим в центре Киева журналисты предложили поздравить мэра. Видео с их ответами опубликовал Информатор.

"В основной части опрошенных фантазия работала не слишком хорошо, потому и пожелания были стандартными: счастья, здоровья, всех благ, много денег. Некоторые наоборот отмечали, что денег ему достаточно. Порадовало, что в основном люди были настроены очень добродушно, их пожелания были искренними и позитивными. Хотя, некоторых просьба пожелать что-то любимому мэру застала врасплох, якобы сказать Виталию Владимировичу им нечего. Другие же уверено твердили, что Кличко нужно в президенты, что он самый лучший городской глава и "уставшие" мосты не делают из него плохого человека. Естественно, желали и вернуться в спорт. Ведь никто не поспорит, что в этом деле Виталий действительно профессионал. Жители Киева вспомнили и гениальные фразы мэра, самой любимой оказалась: "А сегодня в завтрашний день не все могут смотреть". Ну кто поспорит с тем, что она гениальна?" - говорится в сообщении.

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Американская актриса Хайден Панеттьери не виделась год с 4-летней дочерью Кайей-Евдокией, которую родила от Владимира Кличко. Об этом сообщило издание People.