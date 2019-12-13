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пятница, 13 декабря 2019 19:40

Киевсовет расширил границы столицы

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Киевсовет расширил границы столицы
Территория города увеличится. Фото: Укринформ

Киевсовет впервые за 30 лет утвердил проект землеустройства по изменению границ города Киева.

Проект предусматривает увеличение территории города на 2771,1415 га за счет земель области. Город должен передать с земель города в состав земель Киевской области 55,4 га, сообщает пресс-служба Киевсовета.

С 1989 года границы Киева не менялись. Депутаты не имели в распоряжении документы о конфигурации изменения границ города. В сентябре 2019 нашли официальные данные об установлении и закреплении межевыми знаками границ города Киева.

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С учетом этих данных разработан проект изменения границ города Киева. Территория города увеличится с 82635 га до 85351 га.

Во дворе перед входом в Офис президента монтируют новогодний каток. Материалы для устройства катка на Банковую привезли поздно вечером. Ночью поставили забор, на которой разместили сообщение о катке.

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