Киевское метро обновило перечень бесплатных услуг

В метро Киева разрешили бесплатно перевозить велосипеды. Фото: pixabay.com

В столичной подземке можно будет бесплатно провозить велосипед. Соответствующую поправку к правилам пользования Киевским метро приняли депутаты 22 апреля.

Об этом информирует Facebook-сообщество "Киев – велосипедный город".

"Вскоре пункт правил 3.5 "Пассажирам разрешается бесплатная перевозка" должен дополниться абзацем: "спортивного снаряжения - лыжи, санки, коньки, велосипеды и так дали – в чехлах или надлежащей упаковке (только в ней. - Gazeta.ua)", - говорится в посте.

Новая редакция правил должна вступить в силу 1 сентября 2021 года.

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До этого у метро можно было провозить велосипед, габариты которого не превышают 200 см по сумме измерений длины, ширины и высоты в разобранном виде и в чехле, а также оплатив провоз. Это в значительной степени возмущало пользователей велосипедного транспорта и поэтому возможность провоза велосипеда в метрополитене не имела спроса.