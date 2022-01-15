Киевский суд отправил за решетку водителя, который жестоко избил мужчину

Подозреваемый свою вину признал. Фото: "Киев Оперативный"

В Киеве суд отправил за решетку водителя, напавшего на человека из-за замечаний о неправильной парковке. Его заключили под стражу с возможностью внести залог в размере почти 1 млн грн.

Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.

"Днепровский районный суд г. Киева в субботу, 15 января, удовлетворил ходатайство Днепровской окружной прокуратуры города Киева и избрал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца мужчине, который во время конфликта причинил киевлянину тяжких телесных повреждений", — говорится в сообщении.

Задержанный мужчина может внести залог в размере 992 тыс. грн.

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Потерпевший, получивший в результате избиения открытую черепно-мозговую травму, находится в больнице.

Свою вину подозреваемый признал, но суд отклонил ходатайство о возможности домашнего ареста.

В Киеве задержан сын бывшего топ-чиновника, который в пятницу избил прохожего за замечания о парковке.