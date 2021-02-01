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понедельник, 01 февраля 2021 16:47

Киевский подземный переход разрисовали под коридор тюрьмы
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Нарисованные стены СИЗО должны напомнить о 98 политзаключенных Кремля
Фото: КрымSOS
Коридор перехода начали разрисовывать в конце января
Грузинский художник Давид Кухалашвили прилетел в Украину разрисовать стены перехода
Работы затягиваются из-за плохих погодных условий в столице
Проект реализовуют КрымSOS с тбилисской платформой ARTIФ

На неделе столичный подземный переход возле "Украинского дома" разрисовали под коридор СИЗО. Авторы проекту рассказывают Gazeta.ua, что так хотели напомнить о политических заключенных Кремля.

Проект называют "Подземный безвыходь", работы начались в конце января. Грузинский художник Давид Кухалашвили прилетел в Украину, чтобы разрисовать переход и воссоздать атмосферу коридора тюрьмы.

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"За каждой дверью будет скрыта одна из историй политических заключенных Кремля. Это 98 крымчан, которых осудили и преследовали за их активную гражданскую позицию или религиозные взгляды. Киевляне и гости столицы через 2 минуты выйдут из перехода и вернутся к привычной жизни. А почти сотня людей в Крыму вынуждена существовать за решеткой и отбывать надуманное наказание", - рассказывает Мила Шевченко, автор проекта и координатор ОО "КримSOS".

Официальное открытие арт-объекта запланировано на 8 февраля.

За почти 7 лет российской оккупации Крыма 44 человека похитили, а о судьбе и местонахождении 15 из них до сих пор ничего не известно. Об этом рассказывают активисты общественной организации "КрымSOS" на презентации отчета "Насильственные исчезновения в Крыму за период оккупации Российской Федерацией у 2014-2020 годах".

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