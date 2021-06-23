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среда, 23 июня 2021 15:18

Киевский пляж капитально облагородили: яркие фото
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Капитально отремонтированный пляж "Чорторий" в Деснянском районе Киева получил международную экологическую награду "Голубой флаг".

Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко.

Фото: КГГА

"Этот пляж, площадью более пяти гектаров, посещают жители Троещины и Оболони. И мы неоднократно получали обращения о его благоустройстве. Теперь пляж выглядит совершенно иначе. Здесь выровняли площадь, завезли песок, установили туалеты и душевые, обустроили медпункт и спасательный пост, где работают спасатели", - сказал Кличко.

Он добавил, что награду "Голубой флаг" в этом году получили девять пляжей столицы. Такую награду в Украине имеют лишь 18 морских и речных пляжей. Три из них - в Одессе и Одесской области.

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"В 2015 году власти Киева поддержала инициативу "Пляжный патруль" и создали новый формат спасательного сервиса на городских пляжах. Он доказал эффективность. И сегодня мы привлекаем к этой работе волонтеров, что является обычной практикой во многих странах мира. Движение Лайфсейвинг - это яркий микс активностей, волонтерства, спорта и патриотического воспитания в условиях современного общественного пространства, которым и является городской пляж. Мы знаем, что многие киевляне хотели бы присоединиться", - отметил Кличко.

Награда "Голубой флаг" дается ежегодно. Пляжи, которые ее получили, соответствуют международным стандартам пляжного отдыха по 33 критериям, в частности, относительно качества воды, экологического менеджмента и образования, безопасности и услуг.

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