Киевский метрополитен порадовал футбольных болельщиков новостью

Метро Киева будет работать на час дольше. Фото: pixabay.com

В ночь с 3 на 4 июля столичное метро будет работать на час дольше - до 01:00.

Причина - трансляция матча Украина - Англия на Спортивной пл.

Об этом сообщила пресс-служба Киевского метрополитена.

"После окончания игры возможны ограничения - закрытие - на вход станций Олимпийская, Дворец спорта, Площадь Льва Толстого", - отметили коммунальщики.

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Игру сборной Украины против Англии покажут на больших экранах ТРЦ "Гулливер". Он расположен на Спортивной пл. возле станции метро Дворец спорта. Кроме этой локации, матч под открытым небом будут транслировать еще на двух.