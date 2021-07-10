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суббота, 10 июля 2021 17:58

Киевский фуникулер закрывают на ремонт

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Киевский фуникулер закрывают на ремонт
Фуникулер закроют на плановый ежегодный техосмотр и ремонтные работы. Фото: ua.news

С 12 июля до 20 августа киевский фуникулер закроют на плановый ежегодный ремонт.

Об этом сообщает Киевская городская госадминистрация со ссылкой на КП "Киевпастранс".

Технический осмотр и ремонтные работы проводятся ежегодно в тот же период.

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После всех работ будут проведены статические и динамические испытания оборудования под нагрузкой.

Киевский фуникулер - фуникулерная система, соединяющая исторический Верхний город и Подол в Киеве. Линия состоит из двух станций.

Открытие фуникулера состоялось 7 мая 1906 года. Сначала он назывался Михайловским механическим подъемом и соединял верхнюю террасу Владимирской горки и улицу Боричев Ток. В 1928 году фуникулер был реконструирован, линию продлили еще на 38 метров до улицы Петра Сагайдачного.

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