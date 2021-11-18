Киевский ЦУМ украсили к новогодним праздникам: атмосферные фото

Фото: "Вечерний Киев"

В Киеве здание Центрального универмага по ул. Крещатик, 38 уже украсили к новогодним праздникам.

Второй год подряд столичный ЦУМ начинает новогодний сезон в городе по включением праздничной иллюминации фасада центрального универмага, пишет "Вечерний Киев".

В этом году главным вдохновением праздничного оформления стала сказка "Щелкунчик" и ее интерпретации в балетных и театральных спектаклях.

Новогоднее здание киевляне и гости города смогут видеть все зимние праздники.

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В прошлом году на историческом фасаде здания ЦУМа установили более 8 тыс. ретро ламп. Приглашенным гостем события стал украинский певец Monatik. В Киеве главную елку страны на Софийской пл. в этом году украсят по тематике Рождества – с вертепом и шатром. Символом празднования станет Доброчар - волшебник и ученый. Однако его резиденцию вместе с фестивалем иллюминации перенесли за город.