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пятница, 18 июня 2021 19:15

Киевский центр вакцинации будет работать в субботу: часы приема сократили

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Киевский центр вакцинации будет работать в субботу: часы приема сократили
За последние сутки в Украине обнаружили 967 новых больных коронавирусом. Из них детей - 32, медработников - шесть. Фото: Лилия Мыцко, Gazeta.ua

В субботу, 19 июня, киевский Центр вакцинации на базе Международного выставочного центра будет работать. Но только до 14:00.

Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко.

В воскресенье, 20 июня, центр вакцинации не будет работать.

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"Это связано, во-первых, с тем, что в минувшие выходные количество желающих привиться уменьшилось после обеда. Поэтому имея три дня выходных, мы ожидаем еще меньшее количество людей. Во-вторых, надо дать отдохнуть нашим медикам, которые работают семь дней в неделю. В-третьих, город хочет протестировать работу центра массовой вакцинации именно в будние дни, чтобы выяснить целесообразность его работы в течение всей недели", - пояснил Кличко.

Он добавил, что в столице уже привили почти 248 тыс. человек, из них две дозы вакцины получили более 35 тыс. Всего с начала массовой вакцинации в МВЦ прививали почти 17 тыс. В минувшие выходные там вакцинировали почти 6,5 тыс. киевлян.

19 июня Центр вакцинации в Киеве не должен был работать вообще. Получить прививку желающие могли 17 или 18 июня. Причиной переноса "прививочных" дней называли праздник День медика.

Привитые вакциной Covishield или AstraZeneca киевляне для получения второй дозы должны обратиться в пункт прививок в учреждения здравоохранения, а не в МВЦ. Там иммунизируют исключительно препаратом CoronaVac. И, соответственно, ревакцинируют тем же препаратом.

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