Киевские выпускники попрощались со школой: кадры с последнего звонка

Прощальные школьные звонки уже раздаются в украинских школах. Во вторник, 18 мая, его услышали ученики гимназии биотехнологий №177 в Киеве.

Об этом сообщил министр образования Сергей Шкарлет, который посетил праздник.

Фото: facebook.com/groups/bio177/permalink/1664441747100192

"Наиболее трогательным этот праздник есть, конечно, для выпускников. Ведь перед ними теперь открыты сотни дорог к вожделенных специальностей и профессий. Желаю каждому выпускнику усердия, самореализации и успешности. От вашей добросовестности зависит, без преувеличения, будущее нашего государства, его экономическая прочность и развитие", - отметил Шкарлет.

На торжествах по случаю последнего звонка также присутствовали учителя и близкие учеников.

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В пятницу, 21 мая, стартует основная сессия ВНО. Продлится она до 15 июня. Первый предмет, который будут сдавать выпускники, - химия.