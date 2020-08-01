Киевские водители эвакуированных машин устроили скандал: подробности

В Киеве разгорелся скандал на штрафплощадке. Фото: ТСН

В Киеве водители эвакуированных машин устроили скандал на штрафплощадке из-за задержки процедуры возврата автомобилей.

Инцидент произошел по адресу улица Набережно-Луговая, 4. Возмущенные водители вызвали патрули полиции. Об этом сообщает корреспондент ТСН.

Водители рассказали, что оплатили штраф через приложение SmartCity, но это никак не способствовало ускорению процедуры возврата. При этом в рекламных брошюрах отмечается, что возвращение длится 4 минуты.

В небольшом помещении собралось по меньшей мере 25 человек и еще столько же на улице. Работники учреждения в объяснении полиции сообщили, что не успевают из-за небольшого количества штата. Они советуют людям приехать в другой день. В то же время средства за стоянку нужно платить каждый день. Водители пишут заявление в полицию и грозятся не выпустить работников штрафплощадки с рабочих мест.

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В Киеве из-за парковки в неположенном месте отправляют машины премиум-класса на штрафплощадку. Фото с эвакуацией соответствующих транспортных средств показал заместитель председателя КГГА Александр Густелев.