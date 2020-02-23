Киевские власти планируют закупить 237 новых современных автобусов

КГГА закупит для Киева новые автобусы. Фото: Сегодня

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что обновление подвижного состава общественного транспорта станет одной из важнейших задач для Киева на ближайшие годы.

Столица разрабатывает новую схему движения общественного транспорта, которая будет учитывать возможность удобных пересадок с одного вида транспорта на другой. Благодаря этому в КГГА рассчитывают вытеснить маршрутки и частные авто из центра города, пишет НПП.

В этом году мы планируем закупить 273 современных автобуса. Это - современная техника. И мы постоянно обновляем парк общественного транспорта столицы. За несколько последних лет мы закупили почти 300 единиц общественного транспорта. Это - современные и комфортные автобусы, трамваи и троллейбусы, - отметил Кличко.

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Развитие общественного транспорта - обычная практика мегаполисов во всем мире. В больших городах, чтобы въехать в центр, надо заплатить немалые средства. В частности, и за парковку. Поэтому в развитых странах многие люди пользуются именно общественным транспортом, что положительно влияет на трафик и на экологическую ситуацию в городе.