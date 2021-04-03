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суббота, 03 апреля 2021 14:31

Киевские парковки будут бесплатными в течение всего локдауна

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Киевские парковки будут бесплатными в течение всего локдауна
На время жесткого карантина в столице отменили плату за парковку автомобилей. Фото: pixabay

С 5 апреля и до завершения жестких карантинных ограничений владельцы авто в Киеве освобождаются от оплаты за парковку на площадках КП "Киевтранспарксервис".

"Мы понимаем, что, введя такие льготы и для бизнеса, и для киевлян, город недополучит много средств в бюджет. Но мы идем на это, потому что понимаем, как сложно сегодня удержаться бизнесу и выжить людям", - заявил мэр Виталий Кличко.

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Сегодня столица предлагает для парковки 354 площадки. Они рассчитаны на 23 441 автомобиль. Из них 2 410 предназначены для людей с инвалидностью.

Ранее мы сообщали, что с 3 апреля в 16-ти киевских маршрутных такси повысили стоимость проезда до 10 грн.

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Дата
03
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