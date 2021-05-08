Киевские больницы и аэропорт под угрозой взрыва

Взрывчатку ищут в больницах и аэропорту. Фото: facebook.com/MVS.Lviv

В субботу, 8 мая, аноним сообщил о минировании аэропорта им. Игоря Сикорского "Киев" и ряда медицинских учреждений столицы.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Киева.

"На электронный адрес одной из служб столичной полиции поступило электронное письмо о минировании аэропорта "Киев" и медицинских учреждений, расположенных на территории столицы. Для проверки этой информации на место происшествия выехали полицейские и представители профильных служб", - говорится в сообщении.

Работники полиции, взрывотехники и кинологи со служебными собаками осматривают прилегающие территории на предмет обнаружения взрывчатых или других подозрительных предметов.

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Напомним, 7 мая аноним сообщил о минировании торговых центров и станций метро в Киеве. Письмо пришло на электронную почту Шевченковского управления полиции. Людей срочно эвакуировали.