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воскресенье, 20 декабря 2020 15:26

Киевом разъезжали на редкой машине, которой пользовался сын Черновецкого

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Автор: Instagram/ carsmirage
 

У Києві помітили елітний суперкар кислотно-жовтого кольору від компанії Porsche. Його вартість оцінюють в 17 мільйонів гривень. Модель випускали в Лейпцигу з 2003 по 2006 рік.

Фото опублікували на сторінці в Instagram Сarsmirage.

"Все нове - це добре забуте старе. У 2010 році Porsche Carrera GT вже з'являлася на вулицях Києва, її власником був син Леоніда Черновецького (екс-мера Києва) - Степан. Але швидко переїхала в Європу , і ось знову вона тут ", - написали на сторінці.

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Автомобіль укомплектований бічними і фронтальними подушками безпеки, бі-ксеноновими фарами, двозонним клімат контролем, 19-дюймовими литими легкосплавними дисками, 8 - динаміками, 7-ми дюймовим сенсорним екраном і ін.

Обнародовали список топ-10 марок автомобилей, которые чаще всего похищали в 2020 году.

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20
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