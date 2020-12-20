Киевом разъезжали на редкой машине, которой пользовался сын Черновецкого

Автор: Instagram/ carsmirage

У Києві помітили елітний суперкар кислотно-жовтого кольору від компанії Porsche. Його вартість оцінюють в 17 мільйонів гривень. Модель випускали в Лейпцигу з 2003 по 2006 рік.

Фото опублікували на сторінці в Instagram Сarsmirage.

"Все нове - це добре забуте старе. У 2010 році Porsche Carrera GT вже з'являлася на вулицях Києва, її власником був син Леоніда Черновецького (екс-мера Києва) - Степан. Але швидко переїхала в Європу , і ось знову вона тут ", - написали на сторінці.

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Автомобіль укомплектований бічними і фронтальними подушками безпеки, бі-ксеноновими фарами, двозонним клімат контролем, 19-дюймовими литими легкосплавними дисками, 8 - динаміками, 7-ми дюймовим сенсорним екраном і ін.

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