Какие машины чаще всего угоняют

Самые угоняемые - иномарки. Фото: pinterest.com

Обнародовали список топ-10 марок автомобилей, которые чаще всего похищали в 2020 году.

По сравнению с прошлыми годами, наибольшим спросом среди угонщиков пользуются иномарки. Однако год-два назад фаворитами были отечественные авто, сообщает Bigmir.net.

Условно угнанные автомобили можно разделить на две группы.

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Первые - недорогие и массовые - похищают, чтобы разобрать впоследствии на запчасти. Вторые - элитные - для того, чтобы перепродать.

В топ-10 вошли такие авто: Тoyota, Lexus, Hyundai, KIA, Mazda, Honda, BMW, Land Rover, Porsche, Audi.

Прошедшие годы в рейтинге также были LADA, ЗАЗ и ВАЗ и даже возглавляли списки. Однако в 2020 году в топ эти марки не вошли.