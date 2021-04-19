Киевом будет курсировать обновленный трамвай - как он выглядит

По Киеву вскоре начнет курсировать обновленный трамвай производства черниговской компании "Эталон". Обновленный подвижной состав является усовершенствованной версией трамвая Tatra TR3100.

Транспорт уже прошел тестирование на скорость и торможение, пишет Auto-Consulting.

Фото: autoconsulting.com.ua

В трамвае, в частности, полностью изменили кузов и капитально отремонтировали ходовые тележки. Все сварные швы проверяли с помощью рентгеноскопии.

Длина трамвай - 15,9 м, ширина - 2,5 м. Его вес - 32 т. Пассажировместимость "Эталона" - 144 человека. Трамвай имеет 31 сидячее, три откидных и одно место для инвалидной коляски.

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Также к корпусу трамвая добавили низкий пол и четвертые двери, которые можно принудительно открывать изнутри и снаружи. Благодаря капремонту энергоэффективность трамвая удалось увеличить на 40%.

После завершения всех испытаний его перевезут в столицу. Испытывать трамвай будут в реальных условиях на городских маршрутах.

Днепровско-одесская компания "Татра-Юг" победила в тендере на поставку новых трамвайных вагонов для КП "Киевпастранс". Так, 20 современных трамваев вскоре будут курсировать Киевом.