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вторник, 11 февраля 2020 16:01

Киевметрострой обыскивают

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Киевметрострой обыскивают
СБУ обыскивают Киевметрострой и отделения Укргазбанка. Фото: ptzgovorit.ru

Офис Генерального прокурора вместе с СБУ обыскивают Киевметрострой и отделения Укргазбанка.

Обыски также проводятся в других частных структурах, которые, вероятно, задействованы в схеме мошеннического завладения бюджетными средствами, сообщают в пресс-службе прокуратуры.

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В частности, учреждения подозревают в необоснованном размещении на депозитных счетах 1,7 млрд грн, выделенных на строительство подземки. Речь идет о участках Сырецко-Печерской линии метрополитена от станции Сырец до Виноградаря с электродепо в Подольском районе Киева.

Строительство метро на Виноградарь в Киеве минимум на год отстает от договорного графика. Из 2,6 млрд грн, выделенных на строительство, потрачено 1,6 млрд, а работ выполнено на 2,5%.

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