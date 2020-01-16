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Срок сорвали уже на год. Метро на Виноградарь оказалось под вопросом

Срок сорвали уже на год. Метро на Виноградарь оказалось под вопросом
Сегодня строительство отстает от графика на 7-8 месяцев. Фото: nashkiev.ua

"Техтребования не выполняются", "растраты бюджетных миллиардов", кто собственники Метростроя и кто сколько станций открыл для киевлян горячо разбирались на пресс-конференции в Интерфаксе.

Строительство метро на Виноградарь в Киеве уже минимум на год отстает от договорного графика. Из 2,6 миллиарда гривен, выделенных на строительство, потрачено 1,6 миллиарда, а работ выполнено на 2,5%. Об этом сегодня на пресс-конференции в "Интерфакс-Украина" в Киеве заявил Олег Токарев, глава наблюдательного совета ПАО Киевметрострой.

"Сорваны сроки. Переносится пуск! А 1,6 миллиарда гривен – нет!.. На протяжении всего года мы говорили, делали замечания… Я говорил о том, что так метро не строится, так нельзя. Нельзя отлучать специалистов-профессионалов от объекта", - сказал он.

По словам Олега Токарева, сейчас экс-руководитель Киевметростроя Василий Кобиль блокирует доступ к работам опытных профессиональных специалистов, на счету которых десятки лет стажа в метрострое и запущенных станций метро.

"Строительством занимаются те, кто понятия не имеют об этом деле. Нарушается технологическая цепочка, люди занимаются тем, что осваивают средства, а не строят. Уже есть риск затянуть строительство дополнительно на два-три года. Вдумайтесь: на предприятие зашли 2,6 миллиарда гривен, 1,6 миллиарда уже потрачено, а по сметам выполнено работ на 150 миллионов. От суммы контракта это всего лишь 2,5%!" - заявил Токарев.

Он также отметил, что такая ситуация возникла впервые вместе с приходом к руководству Киевметростроем Василия Кобиля. "Сейчас мы, кто все время строили метро и никогда не подводили киевлян, обеспокоены. После манипуляций миноритарных акционеров был поставлен (генеральным директором Киевметростроя - Ред.) Кобиль Василий Петрович, который, кстати, не находится сейчас на предприятии, находится, очевидно, в бегах", - уточнил глава набсовета Киевметростроя.

По словам Евгения Шатайкина, главного инженера проекта строительства метро на Виноградарь, ранее компания работала в штатном режиме.

"За полгода, пока к управлению на местах не были привлечены специалисты, не имеющие ни какого опыта строительства метро, были выполнены громадные подготовительные работы… Затем начались систематические нарушения графика. Мы были отведены от процесса приобретения техники… Та, которая закуплена, на сегодняшний день не работает в полном объеме со скоростями, которые были нами заложены. Из трех единиц техники работает полторы. Мы катастрофически отстаем от графика!" - считает Евгений Шатайкин.

В то же время он надеется, что при условии возвращения к строительству профессионалов, темпы строительства удастся наверстать.

Олег Токарев также сообщил, что с целью исправить ситуацию на собрании акционеров 17 декабря 2019 года был частично изменен состав наблюдательного совета ПАО Киевметрострой и избран генеральным директором Александр Метелица, проработавший на предприятии 28 лет.

"Мы думали, что зарегистрируем его, но люди, которые до сих пор считают себя руководством Киевметростроя, а это Василий Кобиль, начали чинить препятствия. В регистрационной комиссии Минюста нас просто-напросто не зарегистрировали, до сих пор наш избранный наблюдательным советом генеральный директор находится, будем говорить, вне зоны управления", - рассказал Олег Токарев. Кроме того, собрание акционеров было атаковано так называемыми "титушками". По его словам, сейчас эти люди контролируют все объекты и офис Киевметростроя.

"Забиты окна, двери, вывозятся документы… Если вам нечего бояться, зачем это делается?" - спрашивает Токарев.

Напомним, в 2018 г. КП "Киевский метрополитен" заключило договор о выполнении строительных работ по продлению Сырецко-Печерской линии метро с ПАО Киевметрострой, выигравшим тендер на проведение работ в системе ProZorro. Планировалось, что зеленая ветка метро будет продлена от станции Сырец до новой конечной станции Виноградарь. Киевские власти пообещали жителям столицы, что работы продлятся до 2021 года, а их бюджет составит 5 млрд. 993 млн грн.

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