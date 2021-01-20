Киевлянин штамповал липовые Covid-справки для выезда за границу

В Киеве разоблачили мужчину, который торговал поддельными Covid-справками об отсутствии болезни.

Стоимость справки составляла 500 грн, сообщила Киевская городская прокуратура.

Фото: Киевская городская прокуратура

"Через социальную сеть житель Дарницкого района распространял информацию об изготовлении и сбыте за денежное вознаграждение поддельных справок о тестировании на Covid-19 методом ПЦР", - говорится в сообщении.

"Услугу" заказчики оплачивали после получения справки по почте. Справки изготовлялись на иностранных языках с целью выезда заказчиков за границу.

По месту жительства злоумышленника правоохранители провели обыск.

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"Изъяли вещественные доказательства, указывающие на совершение уголовного преступления - поддельные справки с оттисками печати клиники о негативном ПЦР тестировании, поддельные печати, компьютерная техника, квитанции об отправке справок почтовой связью", - добавили в сообщении.

Решается вопрос о назначении технических экспертиз для изъятого. Следственные действия продолжаются.

На Киевщине разоблачили преступную группировку из 4 человек, которые подделывали и сбывали фальшивые документы государственного образца "в ассортименте".