Киевляне замуровали собственный балкон - чем это опасно

Этот балкон опасен для жителей квартиры. Фото: Obozrevatel

В Киеве на ул. Маршала Малиновского, 15/3 жители одной из девятиэтажек замуровали окна "царь-балкона".

Квартира с необычной пристройкой размещается на первом этаже, пишет Obozrevatel.

Люди обложили плиткой не только "царь-балкон", но и соседнюю стену, в которой по логике должно быть окно.

Такое сооружение может привести к негативным последствиям.

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Как утверждает информированный источник в КГГА, на любом балконе должен быть незадымляемый отстойник - глухой простенок шириной 1,2 м, напротив которого есть открытый проем или фрамуги с открыванием.

"Если огонь заблокировал выход из квартиры, такой отстойник поможет не задохнуться от дыма и спасти жизнь. В то же время многие владельцы квартир лишаются его в результате перепланировки, присоединяя лоджии к кухне или гостиной. Или накапливают там хлам. Это лишает шанса на спасение в случае пожара", - рассказал собеседник.

В центре Киева на балконе одного из домов женщины устроили полуобнаженную фотосессию. Пользователи в шутку предположили, что героини съемки хотят прославиться, как обнаженные украинки на балконе небоскреба в Дубае.