Киевляне "залатали" дырявую дорогу коврами: фото ноу-хау

В Соломенском районе Киева местные жители застелили выбоины посреди дороги коврами.

Об этом сообщил "Киев без цензуры" в Telegram.

Фото: t.me/now_kyiv/8324

"Оригинальное решение, когда во дворе полно ям", - написали авторы.

Отмечается, что дорогу таким образом "отремонтировали" на ул. Волынской, 8.

На кадрах видно, что ковры, судя по их состоянию, лежат там давно.

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В поселке Крыжополь Винницкой области разгорелся ямочный скандал. Одни местные, чтобы привлечь внимание к ужасному состоянию дорог, высадили в выбоине посреди дороги куст цветущих ирисов. Другие - взялись ремонтировать несколько ям самостоятельно, и засыпали их. Видео ремонта выложили в сеть. На такую инициативу поселковый совет отреагировала негативно. Мол, "хайпожоры" захотели славы. Теперь с таким "самоуправством" будет разбираться полиция.