Киевляне "залатали" дырявую дорогу коврами: фото ноу-хау

В Соломенском районе Киева местные жители застелили выбоины посреди дороги коврами.
Об этом сообщил "Киев без цензуры" в Telegram.
"Оригинальное решение, когда во дворе полно ям", - написали авторы.
Отмечается, что дорогу таким образом "отремонтировали" на ул. Волынской, 8.
На кадрах видно, что ковры, судя по их состоянию, лежат там давно.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Стартовала "Большая стройка" Театральной площади Киева
В поселке Крыжополь Винницкой области разгорелся ямочный скандал. Одни местные, чтобы привлечь внимание к ужасному состоянию дорог, высадили в выбоине посреди дороги куст цветущих ирисов. Другие - взялись ремонтировать несколько ям самостоятельно, и засыпали их. Видео ремонта выложили в сеть. На такую инициативу поселковый совет отреагировала негативно. Мол, "хайпожоры" захотели славы. Теперь с таким "самоуправством" будет разбираться полиция.
Комментарии