Киевляне восстали против ремонта автомобильных дорог

Чтобы Киевсовет рассмотрел петицию, необходимо набрать 6 тыс. голосов за 60 дней. По состоянию на 14 июня петиция собрала 302 подписи. Фото: pixabay.com

В Киеве предлагают запретить проводить ремонтные работы на автомобильных дорогах в рабочие и выходные дни с 7:00 до 20:00.

Соответствующая петиция появилась на сайте Киевсовета. Ее автор - Чимбру Юрий.

"Экономия времени, здоровья и средств на горючее - цель данной петиции. В современном мире ремонт дорог выполняется такими образом, что это никак не мешает передвижению граждан по городу на механических транспортных средствах", - написал автор.

Он предлагает перед ремонтом основной дороги оборудовать удобный объезд или проводить работы в ночное время суток.

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В Киеве также предлагают убрать мостовую по ряду улиц и положить вместо нее асфальт. Инициатор считает, что старое покрытие создает шум и через него ломаются автомобили. Мостовую советует оставить лишь на нескольких участках.