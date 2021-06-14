Киевляне восстали против ремонта автомобильных дорог

В Киеве предлагают запретить проводить ремонтные работы на автомобильных дорогах в рабочие и выходные дни с 7:00 до 20:00.
Соответствующая петиция появилась на сайте Киевсовета. Ее автор - Чимбру Юрий.
"Экономия времени, здоровья и средств на горючее - цель данной петиции. В современном мире ремонт дорог выполняется такими образом, что это никак не мешает передвижению граждан по городу на механических транспортных средствах", - написал автор.
Он предлагает перед ремонтом основной дороги оборудовать удобный объезд или проводить работы в ночное время суток.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Ямочный скандал: власть пугает "хайпожоров", которые самостоятельно ремонтируют дорогу
В Киеве также предлагают убрать мостовую по ряду улиц и положить вместо нее асфальт. Инициатор считает, что старое покрытие создает шум и через него ломаются автомобили. Мостовую советует оставить лишь на нескольких участках.
Комментарии