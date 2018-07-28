Киевляне массово отравились шаурмой

 
Ексклюзивы
1/5
Осенью встретимся на баррикадах
Осенью встретимся на баррикадах
1 Просмотров: 1566
Как в Авдеевке праздновали четвертую годовщину освобождения города от оккупантов
Как в Авдеевке праздновали четвертую годовщину освобождения города от оккупантов
Просмотров: 1665
"Махно играл и гонял гусей" - чем удивляет единственный в Украине музей гармоники
"Махно играл и гонял гусей" - чем удивляет единственный в Украине музей гармоники
Просмотров: 234
Муждабаев рассказал, как Россия покупала Кубок мира по футболу
Муждабаев рассказал, как Россия покупала Кубок мира по футболу
1 Просмотров: 5049
Под "Марусю" и с сине-желтыми флагами - как прошел крестный ход за единую поместную церковь
Под "Марусю" и с сине-желтыми флагами - как прошел крестный ход за единую поместную церковь
6 Просмотров: 5652
"Похоже на голодного медведя" - Муждабаев о российском обществе
"Похоже на голодного медведя" - Муждабаев о российском обществе
3 Просмотров: 1503
"Пришлось держаться за стены" - возле Киева под воду ушло домохозяйство
"Пришлось держаться за стены" - возле Киева под воду ушло домохозяйство
Просмотров: 6237
"Московский батюшка крестил, московский и похоронит" - как прошел крестный ход верующих УПЦ МП
"Московский батюшка крестил, московский и похоронит" - как прошел крестный ход верующих УПЦ МП
3 Просмотров: 10350
"Потеряла мужа, брата и двух друзей. А все, что получила от государства, - 15 тысяч" - почтили память погибших в Скнилове
"Потеряла мужа, брата и двух друзей. А все, что получила от государства, - 15 тысяч" - почтили память погибших в Скнилове
Просмотров: 4869
Порошенко стал главным архитектором конфликта НАБУ и САП
Порошенко стал главным архитектором конфликта НАБУ и САП
2 Просмотров: 954
Фото
Все фото
6
4
33
15
5
В Киеве ночью разбили МАФы возле метро Берестейская
В Киеве ночью разбили МАФы возле метро Берестейская
На стоянке дотла сгорели автомобили
На стоянке дотла сгорели автомобили
Удивительный Киев в атмосферных ретро фото
Удивительный Киев в атмосферных ретро фото
Под &quot;Марусю&quot; и с сине-желтыми флагами - как прошел крестный ход за единую поместную церковь
Под "Марусю" и с сине-желтыми флагами - как прошел крестный ход за единую поместную церковь
&quot;Пришлось держаться за стены&quot; - возле Киева под воду ушло домохозяйство
"Пришлось держаться за стены" - возле Киева под воду ушло домохозяйство
Видео
Все видео
Вандалы напали на столичную электричку
Вандалы напали на столичную электричку
В Киеве полиция задержала убийцу 16-летней девушки
В Киеве полиция задержала убийцу 16-летней девушки
Семья с младенцем попала в аварию
Семья с младенцем попала в аварию
Американская группа показала новый клип, снятый в Киеве
Американская группа показала новый клип, снятый в Киеве
Портреты Кирилла и Николая "великого царя": показали видео с крестного хода
Портреты Кирилла и Николая "великого царя": показали видео с крестного хода
Интервью
1/5
"С точностью до миллиардной доли секунды" - как работают современные технологии в атомной энергетике
"С точностью до миллиардной доли секунды" - как работают современные технологии в атомной энергетике
3 Просмотров: 1458
"Заповит" Шевченко исказили
"Заповит" Шевченко исказили
Просмотров: 2979
"Никакие подачки не заменят родных" - чиновник о Скниловской трагедии
"Никакие подачки не заменят родных" - чиновник о Скниловской трагедии
Просмотров: 648
780 млн грн ежемесячно из Украины идет на оккупированные территории - Жебривский
780 млн грн ежемесячно из Украины идет на оккупированные территории - Жебривский
2 Просмотров: 4923
"В Европе чувствую себя неуютно - по автобанам нельзя ездить на велосипеде" - путешественник
"В Европе чувствую себя неуютно - по автобанам нельзя ездить на велосипеде" - путешественник
Просмотров: 1098
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
30 июля 2018
Просмотров: 594
Зроблено в Україні
— Батьку, якби французам захотілося знімати продовження фільму "Невезучі", то замість П'єра Рішара на головну роль варто запросити тебе, ...
вторник, 31 июля 2018 15:13

Киевляне массово отравились шаурмой

  Комментировать
Киевляне массово отравились шаурмой
Держпродспоживслужба проверяет киоски с шаурмой. ФОТО: mistersandwich.com.ua

В Днепровском районе столицы отравились 5 человек. Все они накануне ели шаурму из киоска возле станции метро Дарница.

"Поступило сообщение от одной из больниц Киева, что к ним с признаками отравления доставлены пять человек. У всех были одни и те же признаки - рвота, температура, диарея", - сказал начальник киевской Держпродпотребслужбы Олег Рубан в Корреспондент.net.

Чтобы избежать отравления, в ДППС советуют не покупать продукты в непроверенных местах. В жару при неправильном хранении они могут испортиться уже через час.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Разбирал лапами завалы и искал людей - отравили героического пса-спасателя

В селе Ясенево Второе Одесской области многодетная семья отравилась грибами. Семь человек госпитализировали. Мать и 11-летний мальчик умерли. Отец и четверо других детей остались в больнице.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Киевляне массово отравились шаурмой». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
31
июля

Началась самая большая репрессивная операция в СССР

В вузах сделали обязательным изучение украиноведческих дисциплин

Астронавты прокатились на электромобиле по Луне

Во Львове в три раза уменьшилось количество украинских школ

Паломники и демонстранты схватились на границе

Рада дала старт закону Колесниченко-Кивалова

Интернет-магазины работали не более 7 дней

Самое читаемое
Сексуальная Эмбер Херд случайно обнажила грудь на улице
Сексуальная Эмбер Херд случайно обнажила грудь на улице
9
 Просмотров: 84816
Длинноногая Алессандра Амбросио засветила фигуру в откровенном бикини
Длинноногая Алессандра Амбросио засветила фигуру в откровенном бикини
8
 Просмотров: 55211
Измена на видео: показали фото предполагаемой любовницы мужа Ани Лорак
Измена на видео: показали фото предполагаемой любовницы мужа Ани Лорак
11
 Просмотров: 44938
Брэда Питта уличили в копировании стиля его подружек
Брэда Питта уличили в копировании стиля его подружек
15
 Просмотров: 39388
Пышногрудая Ким Кардашьян без белья вышла на публику
Пышногрудая Ким Кардашьян без белья вышла на публику
7
 Просмотров: 29163
Больше всего комментируют
17
Нардеп Шуфрич не решился назвать РФ агрессором
11
В РФ предложили запретить украинцам ездить в Крым
5
Горькая утрата: на Донбассе погиб 41-летний Андрей Андрощук
4
В МИД осудили поездку Медведева в Крым
4
Засуха в Крыму уничтожил 10 тыс гектаров посевов
Голосов: 3294
Голосование Какими правами следует наделить жителей Киева без прописки?
  • Бесплатной медицинской помощью, возможностью бесплатного обучения детей в школах и воспитания в детских садах
  • Голосованием за муниципальную власть
  • Участием в голосовании по переименованию улиц и зеленых зон, возведение зданий и сооружений
  • Граждане должны решать судьбу того населенного пункта, где они прописаны
  • Оставить без изменений
  • Свой вариант напишите в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua