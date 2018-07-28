Киевляне массово отравились шаурмой

Держпродспоживслужба проверяет киоски с шаурмой. ФОТО: mistersandwich.com.ua

В Днепровском районе столицы отравились 5 человек. Все они накануне ели шаурму из киоска возле станции метро Дарница.

"Поступило сообщение от одной из больниц Киева, что к ним с признаками отравления доставлены пять человек. У всех были одни и те же признаки - рвота, температура, диарея", - сказал начальник киевской Держпродпотребслужбы Олег Рубан в Корреспондент.net.

Чтобы избежать отравления, в ДППС советуют не покупать продукты в непроверенных местах. В жару при неправильном хранении они могут испортиться уже через час.

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В селе Ясенево Второе Одесской области многодетная семья отравилась грибами. Семь человек госпитализировали. Мать и 11-летний мальчик умерли. Отец и четверо других детей остались в больнице.