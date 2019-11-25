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понедельник, 25 ноября 2019 11:05

Киевляне будут платить за воду по-новому: подробности

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Киевляне будут платить за воду по-новому: подробности
Тарифы на водоснабжение выросли на 85 коп. Фото: Depositphotos

В столице выросли тарифы на водоснабжение. В то же время подешевела услуга водоотведения.

Решение приняли члены Нацкомиссии, которая регулирует рынки электроэнергии и коммунальных услуг, пишет "Судебно-юридическая газета".

За централизованное водоснабжение потребителям, которые не являются субъектами хозяйствования в сфере централизованного водоснабжения и водоотведения за кубометр придется платить 9,86 грн без НДС. Раньше платили 9,01 грн. Цена выросла на 9,43%.

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За централизованное водоотведение заплатят 7,49 грн за 1 куб. без НДС. Было - 7,97 грн. Цена упала на 6,02%.

Потребителям-субъектам хозяйствования в сфере централизованного водоснабжения и водоотведения тарифы на централизованное водоснабжение подняли на 1,93% - до 3,69 грн за 1 куб. без НДС. За централизованное водоотведение придется платить 2,41 грн за 1 куб. без НДС. Это на 8,71% меньше, чем было раньше.

Правительство сняло ограничения на установление предельной цены на отопление и горячее водоснабжение. В частности отменило постановление от 26 июня 2019-го. За ним теплоэнергия для населения не могла стоить дороже 1,4 тыс. грн/Гкал при наличии приборов учета. Без них - 35,21 грн за кв. м. За горячее водоснабжение люди не платили больше 83,66 грн за куб. с подключенными полотенцесушителями и 75,74 грн за куб. без них.

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