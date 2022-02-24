Киевлянам выдали тысячи единиц огнестрельного оружия

 
Ексклюзивы
1/5
"Украинские дипломаты должны бороться наравне с военными", - Безсмертный
"Украинские дипломаты должны бороться наравне с военными", - Безсмертный
Просмотров: 594
Россия начала "неспровоцированное и неоправданное нападение" на украинский народ – что пишет о нас мировая пресса
Россия начала "неспровоцированное и неоправданное нападение" на украинский народ – что пишет о нас мировая пресса
Просмотров: 3033
24 февраля – начало конца режима Путина
24 февраля – начало конца режима Путина
Просмотров: 2709
"Путин рассчитывал на блицкриг. Наша задача выстоять" - военный эксперт
"Путин рассчитывал на блицкриг. Наша задача выстоять" - военный эксперт
2 Просмотров: 5922
"Россияне понесут большие потери" - эксперт-международник
"Россияне понесут большие потери" - эксперт-международник
Просмотров: 8919
"Межигорье без Януковича" - рояль Джона Леннона и был ли золотой унитаз и батон
"Межигорье без Януковича" - рояль Джона Леннона и был ли золотой унитаз и батон
Просмотров: 6102
"Побратим стал с флагом Украины против шеренги "Беркута": в Киеве проходит фотовыставка исторических кадров Майдана
"Побратим стал с флагом Украины против шеренги "Беркута": в Киеве проходит фотовыставка исторических кадров Майдана
Просмотров: 864
Курс в обменниках пробил психологический барьер
Курс в обменниках пробил психологический барьер
Просмотров: 2034
Российские войска возле украинских границ пьют, теряют боеспособность – что пишет об Украине мировая пресса
Российские войска возле украинских границ пьют, теряют боеспособность – что пишет об Украине мировая пресса
Просмотров: 4528
"Есть угрозы диверсий из России. Чрезвычайное положение нужно" – политолог
"Есть угрозы диверсий из России. Чрезвычайное положение нужно" – политолог
1 Просмотров: 828
Фото
Все фото
1
3
60
11
25
Под Киевом упал военный самолет ВСУ. Есть потери
Под Киевом упал военный самолет ВСУ. Есть потери
Четыре вражеских вертолета уничтожили в небе над Киевской областью и захватили диверсанта РФ
Четыре вражеских вертолета уничтожили в небе над Киевской областью и захватили диверсанта РФ
&quot;Межигорье без Януковича&quot; - рояль Джона Леннона и был ли золотой унитаз и батон
"Межигорье без Януковича" - рояль Джона Леннона и был ли золотой унитаз и батон
Активисты установили кресты под посольством РФ в Киеве
Активисты установили кресты под посольством РФ в Киеве
Верховная Рада отстранила президента и назначила внеочередные выборы – этот день в истории
Верховная Рада отстранила президента и назначила внеочередные выборы – этот день в истории
Видео
Все видео
Киев в условиях военного положения: Кличко объявил ряд решений
Киев в условиях военного положения: Кличко объявил ряд решений
Как будет работать столичное метро в случае военного положения
Как будет работать столичное метро в случае военного положения
Под Борисполем сбивали беспилотники – городской голова
Под Борисполем сбивали беспилотники – городской голова
В Киеве задержали проплаченных митингующих, которые хотели поднять бунт в тюрьмах
В Киеве задержали проплаченных митингующих, которые хотели поднять бунт в тюрьмах
Под Радой ФЛП толкались с полицией
Под Радой ФЛП толкались с полицией
Интервью
1/5
"Путин говорил Туску, что Львов – польский город и нужно поделить Украину" - Радослав Сикорский
"Путин говорил Туску, что Львов – польский город и нужно поделить Украину" - Радослав Сикорский
Просмотров: 10719
"Россияне заложили нам еще большую бомбу замедленного действия" – эксперт
"Россияне заложили нам еще большую бомбу замедленного действия" – эксперт
Просмотров: 4230
"Минск уже уничтожен. Есть угроза полноценной войны" – Борислав Береза
"Минск уже уничтожен. Есть угроза полноценной войны" – Борислав Береза
Просмотров: 2844
"Круче фамилии просто не существует": певица, бандуристка Марина Круть празднует день рождения
"Круче фамилии просто не существует": певица, бандуристка Марина Круть празднует день рождения
Просмотров: 756
"За Украину не нужно хотеть умирать – за нее нужно быть готовым убить" – Антин Мухарский"
"За Украину не нужно хотеть умирать – за нее нужно быть готовым убить" – Антин Мухарский"
1 Просмотров: 2547
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
24 февраля 2022
Просмотров: 171
Вісім днів до весни
Днів зо два тому довколишній простір настільки переповнився новинами, чутками, прогнозами й версіями, що все це перестало вміщатися в голові, й душа ...
четверг, 24 февраля 2022 22:56

Киевлянам выдали тысячи единиц огнестрельного оружия

  Комментировать

В столице Украины вечером 24 февраля начали массово вооружать добровольцев, готовых защищать город от захватчиков. Автоматы выдают по упрощенной процедуре.

Об этом сказал представитель президента в Конституционном суде Федор Вениславский в эфире канала Рада.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Война с Россией: как уже сейчас можно помочь нашей армии

По его словам, министр внутренних дел Денис Монастырский проинформировал – лишь за несколько часов вечера 24 февраля тысячи единиц оружия были выданы киевлянам, люди будут использовать его для защиты своего города.

"У нас есть городская терроборона, которая входит в состав ВСУ как отдельный род войск. А есть вторая составляющая – гражданско-военная оборона, это добровольческие формирования территориальных громад.

Я разговаривал с министром внутренних дел господином Монастырским, (информирую, что) в Киеве только в течение нескольких последних часов выдано членам добровольческих формирований территориальной громады около 10 тысяч автоматов. Это самоорганизовавшиеся люди, имеющие четкую организационную структуру, подчиняющиеся командованию Сил терробороны.

Они сейчас вооружены, они уже сейчас в это время патрулируют улицы Киева. И это еще один мощный компонент отражения любых угроз", сказал Вениславский.

Вениславский пояснил, что добровольцам, готовым воевать против оккупанта, выдают огнестрельное оружие без волокиты – для этого нужно только предоставить паспорт, данные из которого вносятся в базу данных, и человек получает автомат, который закрепляется за этим добровольцем. Такая упрощенная процедура ускоряет вооружение гражданского населения

Президент России Владимир Путин около 4 утра 24 февраля развязал полномасштабную войну России против Украины. Враг атаковал пограничные подразделения, пограничные наряды и пункты пропуска.

Атаки происходят с применением артиллерии, тяжелой техники и стрелкового оружия. По всей Украине ввели военное положение.

Тяжелые бои прошли на востоке и севере Украины.

В поддержку Украины выступили 48 стран.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Киевлянам выдали тысячи единиц огнестрельного оружия». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
24
февраля

Корабль с беженцами затонул в Черном море – даты

Самое читаемое
Показали командира сбитого под Гостомелем российского вертолета
Показали командира сбитого под Гостомелем российского вертолета Просмотров: 133491
Россияне гибнут. Оперативный замысел России не сработал - ОП
Россияне гибнут. Оперативный замысел России не сработал - ОП 3 Просмотров: 111593
Путин в 4 утра объявил специальную военную операцию в Украине
Путин в 4 утра объявил специальную военную операцию в Украине Просмотров: 55482
Путин объявил Украине войну. Взрывы слышны во многих крупных городах Украины
Путин объявил Украине войну. Взрывы слышны во многих крупных городах Украины
 Просмотров: 39118
Показали первых пленных российских оккупантов
Показали первых пленных российских оккупантов
7
 2 Просмотров: 36173
Новости Киева
ВСУ уничтожили российский десант и отбили аэропорт в Гостомеле - уточнено
ВСУ уничтожили российский десант и отбили аэропорт в Гостомеле - уточнено Просмотров: 18028
Киев: волонтеры просят помощь для медиков на передовой
Киев: волонтеры просят помощь для медиков на передовой Просмотров: 1044
Война в Украине: голливудский актер прибыл в Киев и пошел в Офис президента
Война в Украине: голливудский актер прибыл в Киев и пошел в Офис президента Просмотров: 4141
В Киеве, Днепре, Черкассах и Николаеве вводят комендантский час
В Киеве, Днепре, Черкассах и Николаеве вводят комендантский час Просмотров: 2853
В Киеве объявили воздушную угрозу: доступные укрытия
В Киеве объявили воздушную угрозу: доступные укрытия Просмотров: 10573
Больше всего комментируют
8
"Выбор сделан. Мы победим" - Ющенко с семьей остаются в Украине
3
Россияне гибнут. Оперативный замысел России не сработал - ОП
3
В Сумы зашли российские танки, украинская армия дала бой – есть погибшие
2
"Путин рассчитывал на блицкриг. Наша задача выстоять" - военный эксперт
2
Показали первых пленных российских оккупантов
Голосов: 1192
Голосование Если бы выборы мэра Киева проходили в ближайшее время, за кого отдали бы свой голос?
  • Виталий Кличко
  • Борислав Береза
  • Николай Томенко
  • Марина Порошенко
  • Роман Грищук
  • Алексей Кучеренко
  • Андрей Ильенко
  • Сергей Притула
  • Юрий Левченко
  • Свой вариант
Просмотреть