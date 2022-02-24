Киевлянам выдали тысячи единиц огнестрельного оружия

В столице Украины вечером 24 февраля начали массово вооружать добровольцев, готовых защищать город от захватчиков. Автоматы выдают по упрощенной процедуре.

Об этом сказал представитель президента в Конституционном суде Федор Вениславский в эфире канала Рада.

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По его словам, министр внутренних дел Денис Монастырский проинформировал – лишь за несколько часов вечера 24 февраля тысячи единиц оружия были выданы киевлянам, люди будут использовать его для защиты своего города.

"У нас есть городская терроборона, которая входит в состав ВСУ как отдельный род войск. А есть вторая составляющая – гражданско-военная оборона, это добровольческие формирования территориальных громад.

Я разговаривал с министром внутренних дел господином Монастырским, (информирую, что) в Киеве только в течение нескольких последних часов выдано членам добровольческих формирований территориальной громады около 10 тысяч автоматов. Это самоорганизовавшиеся люди, имеющие четкую организационную структуру, подчиняющиеся командованию Сил терробороны.

Они сейчас вооружены, они уже сейчас в это время патрулируют улицы Киева. И это еще один мощный компонент отражения любых угроз", сказал Вениславский.

Вениславский пояснил, что добровольцам, готовым воевать против оккупанта, выдают огнестрельное оружие без волокиты – для этого нужно только предоставить паспорт, данные из которого вносятся в базу данных, и человек получает автомат, который закрепляется за этим добровольцем. Такая упрощенная процедура ускоряет вооружение гражданского населения

Президент России Владимир Путин около 4 утра 24 февраля развязал полномасштабную войну России против Украины. Враг атаковал пограничные подразделения, пограничные наряды и пункты пропуска. Атаки происходят с применением артиллерии, тяжелой техники и стрелкового оружия. По всей Украине ввели военное положение. Тяжелые бои прошли на востоке и севере Украины. В поддержку Украины выступили 48 стран.