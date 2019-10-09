Киевлянам собираются поднять тарифы на тепло

Коммунальное предприятие "Киевтеплоэнерго" поднимет тарифы на производство тепловой энергии с 1 января 2020-го на 30%.

Такая информация содержится в протоколе обсуждений проекта тарифов на 2020 год от 23 сентября.

Тарифы на производство тепловой энергии для населения хотят поднять с нынешних 964,19 грн/Гкал до 1 250,01 (+29,64%), для религиозных организаций - с 985,02 грн/Гкал до 1 408,95 грн/Гкал (+43,04%).

Для бюджетных учреждений - с 984,67 грн/Гкал до 1 155,35 грн/Гкал (+17,3%) и для других потребителей - с 984,12 грн/Гкал до 1 168,99 грн/Гкал (+18,79%).

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Проект тарифов рассчитан согласно соответствующему постановлению НКРЕКП. В нем учтены компенсацию убытков, понесенных ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 из-за несоответствия рыночной и тарифной цены природного газа для производства тепловой энергии для всех потребителей с ноября по декабрь 2018-го.

А также экономию с мая по июль 2019-го включительно.

В новых тарифах предусмотрели средства на 10-дневный запас мазута, чтобы исключить возникновение чрезвычайных ситуаций зимой.

В Киевской администрации заявили, что не планируют поднимать тарифы в этом отопительном сезоне.

Фото: kte.kmda.gov.ua

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