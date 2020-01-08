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среда, 08 января 2020 16:11

Киевлянам неожиданно уменьшат плату за отопление

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Киевлянам неожиданно уменьшат плату за отопление
Фото: unian.net

В столичном коммунальном предприятии "Киевтеплоэнерго" пересчитают тарифы за теплоснабжение в декабре в сторону уменьшения.

В компании сообщили, что снижением тарифа выполняют постановление правительства от 24 ноября 2019 года по поводу начисления платы за тепловую энергию и услуги отопления и поставки горячей воды из-за изменения цены природного газа. Об этом говорится на официальном сайте компании.

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"КП "Киевтеплоэнерго" будет осуществлена корректировка начислений (в сторону уменьшения) за тепловую энергию, услуги по централизованному отоплению, централизованному снабжению горячей воды для всех категорий потребителей в связи с изменением цены на природный газ, начиная с декабря 2019-го", – сказано в сообщении

Цена на газ в январе будет на 12% ниже, чем в начале 2019 года. Для населения она составит 5,5 грн за кубометр, в связи с этим в правительстве приняли решение снизить тарифы на отопление.

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