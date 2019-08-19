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понедельник, 19 августа 2019 04:27

Киевлянам бесплатно раздадут саженцы деревьев для озеленения города

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Киевлянам бесплатно раздадут саженцы деревьев для озеленения города
Киевлянам раздадут саженцы деревьев. Фото: Наш Киев

Центр альтернативного озеленения Киева анонсировал бесплатную раздачу саженцев деревьев киевлянам для озеленения улиц города.

Раздавать саженцы начнут в октябре, причем это будут в основном деревца лесообразующих видов. Соответствующее объявление появилось на сайте организации

В одни руки предполагается давать не больше 20 растений. А для их получения нужно предварительно зарегистрироваться на сайте.

"По-прежнему получить их можно будет бесплатно, но, наученные мартовскими ошибками, мы вынуждены ввести обязательную предварительную регистрацию. Во-первых, это даст нам возможность оценить потребности, а во-вторых, мы сможем организовать процесс так, чтобы всем хватило и все были в одинаковых условиях", сказано на интернет-ресурсе Центра.

При оформлении заказа на сайте в комментариях можно указать, какие виды деревьев предпочтительны. Из доступных видов есть сосна, клен, липа, ясень, береза, граб и акация.

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Саженцы можно посадить на территориях, которые не подпадают под юрисдикцию "Киевзеленстроя". Это прежде всего придомовые участки и пустыри.

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